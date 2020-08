Genova, consigliere comunale Claudio Villa si candida alle elezioni regionali

“In vista delle prossime elezioni regionali della Liguria, in programma il 20-21 settembre 2020, ho accettato la mia candidatura come consigliere nelle file del Partito democratico a sostegno del candidato presidente Ferruccio Sansa. È stata una scelta che nasce dal mio impegno, dalla mia storia e dalla mia idea di politica, come ascolto continuo delle esigenze e delle problematiche dei cittadini”.

Lo ha annunciato ieri il consigliere comunale genovese Claudio Villa (Pd).

“Sino ad oggi – ha aggiunto Villa – ho sempre svolto l’impegno politico insieme al mio lavoro.

Sono partito dalla mia Circoscrizione, passando poi alla Provincia e al Comune di Genova. Adesso è il momento di provare a portare, e risolvere, le problematiche nella nostra Regione Liguria.

Sono state in particolare le ultime vicende che hanno interessato la Liguria a spingermi in un impegno ancora più profondo e proficuo per portare nella politica e nelle istituzioni regionali le istanze e le necessità di chi abita e vive in questa nostra bellissima regione.

Una regione che ha tante potenzialità ancora non sfruttate e ha l’esigenza di ritrovare una politica che incentivi lavoro, sanità pubblica per tutti, cultura, sport, servizi sociali per le fasce deboli, politiche giovanili, turismo, mobilità sostenibile e trasporti.

Le mie idee e il mio modo di fare politica, trovano la loro vocazione nella mia costante partecipazione nella vita della comunità, che trova forti radici nell’associazionismo”.