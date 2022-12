Al via “Sarzana, insieme”, il ciclo di incontri programmatici convocato da Renzo Guccinelli, candidato sindaco per Sarzana 2023

Al via “Sarzana, insieme”, il ciclo di incontri programmatici . Pochi giorni per l’avvio del ciclo di incontri in 4 tappe dal titolo “Sarzana, insieme”, convocato da Renzo Guccinelli, candidato a sindaco della città di Sarzana alle amministrative 2023, e aperto a tutta la cittadinanza, e che vedrà coinvolti professionisti ed esperti in materia per i vari temi trattati.

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 12 dicembre alle ore 21.00 in Sala della Repubblica a Sarzana, dove si affronterà la questione dello sviluppo sostenibile della città, nel rispetto del territorio, dell’ambiente e delle scelte di contenimento dei consumi energetici.

Titolo della serata è “La nuova Città. Un piano urbanistico nel rispetto del territorio, dell’ambiente e del clima”, cui seguiranno, nei prossimi mesi, altri tre appuntamenti tematici, tutti in Sala della Repubblica e tutti alle 21.00.

Le prossime date e i prossimi temi di “Sarzana, insieme”, saranno giovedì 19 gennaio con l’incontro dal titolo “La Sarzana delle persone – Ospedale e servizi diffusi, la difesa dei diritti”; giovedì 16 febbraio con “Storia, cultura e turismo – Un nuovo modello possibile”; e infine giovedì 9 marzo il ciclo di appuntamenti terminerà con l’incontro “Oltre i confini – Collegamenti, sinergia tra Comuni e finanziamenti europei”.