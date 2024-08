Al via la Serie A con Genoa-Inter: possibili formazioni e dove vederla

Al via oggi, alle 18.30, il campionato di Serie A 2024-2025 con Genoa e Inter giocheranno l’anticipo del nuovo campionato al Luigi Ferraris di Genova. Il match sarà diretta dall’ arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

Il Genoa ha comunicato l’elenco dei 24 calciatori convocati per la partita in programma oggi contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Gilardino non avrà a disposizione il nuovo acquisto Andrea Pinamonti: troppo ridotti i tempi.

Di seguito la lista completa

Portieri: Gollini, Leali, Sommariva.

Difensori: Ahanor, Bani, De Winter, Martin, Pittino, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli.

Centrocampisti: Badelj, Bohinen, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Masini, Papadopoulos, Thorsby.

Attaccanti: Accornero, Ekhator, Fini, Vitinha.

I gruppi della Nord annunciano una mega coreografia in gradinata. Mentre le biglietterie di via Monnet apriranno i battenti alle ore 14.

Per quanto riguarda l’Inter, Simone Inzaghi ritrova Lautaro Martinez che farà coppia con Marcus Thuram.

Nei nerazzurri mister Inzaghi ha recuperato Taremi e Arnautovic.

In recupero anche Zielinski dall’infortunio, ma il polacco tornerà, probabilmente, a disposizione dalla prossima settimana.

In mediana ci saranno Mkhitaryan e Barella ai lati di Calhanoglu, pronto poi a subentrare Frattesi.

Dietro Bisseck in leggero vantaggio su Pavard come braccetto di destra, ai box invece De Vrij. In porta Sommer.

Genoa-Inter: le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Gollini; De Winter, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Messias. All. Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Genoa-Inter: dove vederla in tv

Genoa-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Dazn, il match sarà quindi visibile su smart tv compatibili con l’apposita app, oppure su tutti i televisori collegabili a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox, ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX o a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Gli abbonati Sky potranno vedere il match su “Zona Dazn” (canale 214), non disponibile nel pacchetto base.