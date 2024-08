Alla scoperta del Pomarium dei Vivai Montina a Cisano sul Neva

Un viaggio tra frutti antichi e musica con FestivAlContrario

Il FestivAlContrario 2024 continua a sorprendere con le sue esperienze multisensoriali, che invitano i partecipanti a esplorare il territorio ligure attraverso i cinque sensi.

Tra gli eventi più attesi del calendario, spicca l’appuntamento di domenica 18 agosto ai Vivai Montina di Cisano sul Neva, dove l’esperienza “I frutti dimenticati” offrirà un’immersione unica nella cultura contadina mediterranea.

Questo evento, organizzato in collaborazione con produttori locali, propone una visita guidata al Pomarium dei Vivai Montina, dove sarà possibile scoprire antiche varietà di frutta come sorbi, azzeruoli, uva spina, melograni, e pesche rare come la pesca Profumo e il fico Brogiotto.

Queste piante, recuperate grazie a tecniche di innesto tradizionali, rappresentano un patrimonio di biodiversità che verrà illustrato durante un laboratorio dedicato.

A seguire, i partecipanti potranno degustare prodotti locali come olio, confetture, sciroppi di frutti antichi e miele, tutti provenienti dall’azienda agricola Vivai Montina.

La giornata si concluderà con un suggestivo concerto vocale-strumentale a cura di Vera Marenco e Manuela Litro, direttrici artistiche del festival.

Un’occasione imperdibile per vivere appieno i sapori, i profumi e le sonorità del territorio, immergendosi nella ricchezza enogastronomica e culturale della Liguria.

Il calendario completo del FestivalContrario e le informazioni su biglietti e prenotazioni sono su www.festivalcontrario.com/