Al via “GENOVAnarra” il 15 settembre dalle ore 18:00 al MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana di Genova.

Inaugurazione degli incontri con la scrittrice Sara Rattaro.

Il MEI inaugura “GENOVAnarra”, una rassegna (non solo) letteraria che fa incontrare scrittori liguri e luoghi d’eccellenza culturale attivi in città.

Giovedì 15 settembre, dalle h.18:00, protagonista del primo dei sei momenti, Sara Rattaro, una delle più note scrittrici italiane, accolta con grande successo da librai, lettori e critica.

L’appuntamento apre il programma della nuova manifestazione ideata da Contatti, l’associazione culturale che dà vita da anni agli Hemingway Days genovesi e a Storie di Porto.

In una sala allestita al piano terra del Museo, in dialogo con gli organizzatori Barbara Garassino e Massimo Morasso, la Rattaro racconterà la storia del suo ultimo libro, Il cuore di tutto, uscito tre mesi fa con Mondadori.

Una storia che coincide con quella di Ale, una quindicenne romana costretta a trasferirsi a Genova con la sua famiglia in una città distrutta dalla tragedia del Ponte Morandi, e che può essere letta anche come una toccante storia di “immigrazione” contemporanea nella nostra città, abituata da oltre un secolo a essere un crocevia di destini per milioni di italiani e non solo.

Le parole della Rattaro saranno precedute da quelle di Pierangelo Campodonico, direttore del sistema museale del Mu.MA, del quale il MEI è l’ultimo, prezioso tassello.

L’incontro di giovedì 15 settembre è a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Nell’occasione, sarà possibile visitare gli spazi espositivi del Museo con un biglietto ridotto (5 euro).

Emigrazione Italiana

Il percorso espositivo, 2800 mq, si sviluppa su 3 piani suddivisi in 16 aree, costruite intorno alle storie di vita dei protagonisti dell’emigrazione:

le esperienze dei singoli sono proposte al visitatore attraverso fonti primarie come le autobiografie, i diari, le lettere, le fotografie, i giornali, i canti e le musiche che accompagnavano gli emigranti.

Documenti, arrivati da enti, istituzioni statali e locali, archivi, musei, associazioni di emigrati, si fondono in un’unica narrazione, che mostra il fenomeno migratorio nelle sue numerose sfaccettature e articolazioni.

INFORMAZIONI UTILI E SERVIZI

Sede del MEI Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana:

Commenda di San Giovanni in Prè

Piazza della Commenda, 1, 16126 Genova GE

Sito web: https://www.museomei.it

E-mail: segreteria@mei.it

Tel biglietteria 0105574155

Tel uffici 0102514760

Orari di apertura MEI: Fino al 30 novembre 2022: apertura al pubblico il mercoledì, giovedì e venerdì con orario 11.00/18.00; sabato e domenica con orario 11.00/19.00.

Prezzi:

Intero (da 18 a 64 anni) € 7,00

Ridotto € 5,00

Famiglia (2 interi + ridotto) € 16,00

Scuole € 5,00

Bimbi 0 – 6 anni gratuito