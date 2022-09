Loano non solo mare, il 15 settembre escursione a Viozene, il nuovo appuntamento curato dalla sezione loanese del Cai

Loano non solo mare, il 15 settembre escursione a Viozene . Il 15 settembre è prevista un’escursione tra i boschi di Viozene. I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in auto verso Albenga, proseguendo poi per Ortovero e Pieve di Teco.

Dopo aver scollinato il Colle di Nava si scende verso Ormea. Giunti a Ponte di Nava si lascia la strada per Ormea, si gira a sinistra costeggiando il Tanaro e si arriva a Viozene, dove verranno lasciate le auto e inizierà il percorso a piedi. si parcheggia. L’itinerario si svolge all’interno di ombrosi boschi, intervallati da radure prative.

Con saliscendi non impegnativi si percorre un anello che si sviluppa sulle alture che attorniano Viozene: dalle auto si raggiunge dapprima la frazione di Toria, si scende su via della Messa, si risale lungo un tratto della Balconata di Ormea, nuova discesa sul rio Bianco e risalita alla frazione Cucchera da dove si rientra a Viozene. La gita avrà una durata di 4 ore e seguirà un itinerario ad anello, con difficoltà E ed un dislivello di 350 metri circa. I capigita sono: Capigita: Mario Messa, Mario Chiappero e Gianni Simonato.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita. Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano.

I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante. I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096. L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.