Al via domani la navetta gratuita per la Lanterna

L’Assessorato al Commercio e Turismo del Comune di Genova, in collaborazione con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, AMT, Fondazione Labò e Amici della Lanterna, presenta il nuovo servizio di Navetta gratuita che porterà il pubblico alla Lanterna partendo dal Galata Museo del Mare, in un percorso circolare a orari prestabiliti.

La navetta sarà disponibile gratuitamente tutte le ultime domeniche del mese, da febbraio a giugno, e in altre date di affluenza turistica: il 3 marzo per il carnevale e il 19 maggio per la Notte dei Musei.

Il percorso studiato per collegare i due musei del Mu.MA prevede la prima partenza dal Galata alle 14.00 con passaggio a Principe e arrivo al Terminal Traghetti, Piazzale Iqbah Mesih, da dove ripartirà per il ritorno alle 14.55. La navetta partirà dai due capolinea ogni 45 minuti.

Il bus sarà gratuito per tutti i viaggiatori.

In concomitanza della navetta speciale, si svolgerà la visita guidata “Ti porto alla Lanterna” che, partendo da Palazzo San Giorgio alle 14.00 e utilizzando la navetta, porterà i visitatori alla scoperta del simbolo di Genova, con la visita al suo museo e la salita a piedi al terrazzo panoramico.

La navetta è comunque a disposizione gratuitamente anche per i visitatori non aderenti all’iniziativa.

“Fin dal mio insediamento – spiega l’assessore al Turismo Paola Bordilli – ho voluto fortemente lavorare per il nostro simbolo, la Lanterna, per renderlo più conosciuto ai turisti nonché più facilmente raggiungibile. Così, dopo la segnaletica turistica e i pittogrammi stradali che il mio Assessorato ha realizzato, ho pensato di fornire ai visitatori una navetta di collegamento. Essa rappresenta la volontà dell’Amministrazione nel voler facilitare ancor più l’arrivo al ‘faro’ andando a raccogliere i potenziali visitatori sia al Galata, sia alla stazione di Piazza Principe, dove arriva la maggior parte dei turisti. L’Assessorato ha voluto finanziare la navetta per garantirne la gratuita fruizione da parte di cittadini e turisti incentivandoli a scoprire e rimanere stupiti dal nostro simbolo per eccellenza. Per questo inizio, la navetta sarà attiva tutte le ultime domeniche del mese, da febbraio a giugno, il 3 marzo per il carnevale e il 19 maggio per la Notte dei Musei. Durante il tragitto i passeggeri avranno una guida che illustrerà la tratta percorsa al fine di permettere al turista di conoscere sempre più la nostra città ed innamorarsene”.

La segnaletica che indica l’accesso alla passeggiata verso il simbolo di Genova sarà rafforzata, grazie a questa sinergia e ai fondi reperiti da Fondazione Labò tramite il bando “I luoghi della Cultura” della Compagnia di San Paolo: insieme alle indicazioni già posizionate sul fronte del Porto dal Comune di Genova con il contributo del Progetto Europeo Marittimo Italia-Francia CIEVP, permetterà una migliore visibilità e raggiungibilità della Lanterna.