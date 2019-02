Il 28 febbraio la presentazione del libro Uccidete Guido Rossa

Giovedì 28 febbraio 2019, alle ore 18.00, appuntamento culturale presso l’Associazione Amici di Via Napoli, con sede in Via Bianco 4C, a pochi metri dall’impianto sportivo del Lagaccio.

Si terrà infatti la presentazione del libro “Uccidete Guido Rossa”, alla presenza degli Autori Donatella Alfonso e Massimo Razzi ed edito da Edizioni Castelvecchi.

L’evento è patrocinato dal Municipio 1 Centro Est Genova, e sarà introdotto da Stefano Mantero e Maria Teresa Valle alla presenza degli autori.

Un appuntamento fortemente sentito nel quartiere genovese, in quanto esattamente 40 anni fa Guido Rossa, operaio e sindacalista all’Italsider di Genova Cornigliano, iscritto al Pci, venne assassinato il mattino del 24 gennaio 1979, a non più di tre chilometri dalla sede dell’Associazione, mentre sta entrando in auto per recarsi a lavoro.

Secondo la colonna genovese delle Brigate Rosse, la sua colpa è stata di aver denunciato, tre mesi prima della sua morte, un compagno di lavoro scoperto a diffondere in fabbrica volantini brigatisti.

Da quel momento iniziò la solitudine di Guido e i tanti misteri sull’omicidio. Perché poi si seppe che era stato deciso solo un ferimento, ma un uomo del commando è tornato indietro per sparare i due colpi mortali: qualcuno nei vertici delle Br gli ha dato via libera? Nonostante le pesanti condanne, Lorenzo Carpi, l’autista del gruppo, non è mai stato arrestato né rintracciato.

Dov’è fuggito, e soprattutto, è stato aiutato? Da chi? Nel libro, tante testimonianze e documenti su Guido Rossa e la sua vita, in fabbrica e fuori; importante il racconto in prima persona da parte di Razzi, che fu compagno di scuola di Lorenzo Carpi, come dicevamo l’autista del commando.

Gli Autori sono due noti ed apprezzati giornalisti. Donatella Alfonso ha lavorato per «Il Lavoro» e «la Repubblica». Tra i suoi libri ricordiamo “Animali di periferia: le origini del terrorismo tra golpe e resistenza tradita” (Castelvecchi, 2012); “Fischia il vento: Felice Cascione e il canto dei ribelli” (Castelvecchi, 2014); “Un’imprevedibile situazione. Arte, vino, ribellione: nasce il Situazionismo” (2017); con Nerella Sommariva ha realizzato “La ragazza nella foto. Un amore partigiano” (2017).

Massimo Razzi ha lavorato a l’Unità, Corriere Mercantile, Il Lavoro, La Repubblica; è stato tra i costruttori del sito di “Repubblica.it” e di “RE-Le Inchieste”. Dal 2012 al 2016 è stato direttore di Kataweb. Attualmente è responsabile dell’area web dell’agenzia di stampa “LaPresse”. Ha scritto “Il re delle «bionde»” (1997).

E’ stato autore e co-sceneggiatore della serie televisiva Il Capitano, andata in onda su Rai 2 nel 2005. Un appuntamento da scrivere in agenda e non perdere!

Franco Ricciardi