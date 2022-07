Al via domani la 4° edizione del MOONLAND Music Art Performance Festival a Sarzana

Al via domani la 4° edizione del MOONLAND Music Art Performance Festival che continuerà fino al 24 Luglio a Sarzana (SP) tra la splendida Piazza Matteotti e la suggestiva Fortezza Firmafede: i protagonisti sono Valerio Lundini con i Vazzanikki, Fabri Fibra,Irama, Giovanni Truppi e molti altri.

Martedì 19 luglio alle ore 21:00 aprirà ufficialmente la nuova edizione di Moonland lo spettacolo di Valerio Lundini con i Vazzanikki. Dopo l’irriverente esibizione al Primo Maggio di Roma il comico romano insieme alla band con cui collabora da oltre 10 anni proporrà lo spettacolo “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico che renderanno ogni data unica e diversa dalle altre. Lundini viene dal successo televisivo di “Una pezza di Lundini”, programma giunto alla terza edizione, in onda ogni mercoledì su Rai 2 in seconda serata. Ad accompagnarlo nel programma proprio i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a “Una pezza di Lundini”) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense. Sarà Frambo, enfant prodige toscano con il suo nuovo Ep “Touché”, ad aprire il concerto. Biglietti in prevendita con posto unico a 25€ + dp. Lo spettacolo si terrà in Fortezza Firmafede in Piazza Cittadella a Sarzana (SP).

Mercoledì 20 luglio 2022 alle ore 21:00, sarà la volta del cantautore Giovanni Truppi. Uno dei più interessanti esponenti del cantautorato più classico (tanto caro alla terra ligure), Truppi è reduce dall’apparizione all’ultimo festival di Sanremo con il brano “Tuo padre, mia madre, Lucia”, brano incluso nel suo ultimo lavoro “Tutto l’universo”, una raccolta dei suoi brani migliori dove partecipano anche altri grandi della musica d’autore come Mauro Pagani, Vinicio Capossela e Calcutta. Opening ace della serata Sebastian Casaglia, in arte seba. cantautore e produttore fiorentino recentemente uscito con il singolo “Painting My Hills”. Biglietti in prevendita con posto unico a 20€ + dp. Lo spettacolo si terrà in Fortezza Firmafede in Piazza Cittadella a Sarzana (SP).

Venerdì 22 Luglio 2022 alle ore 21:00 arriverà Fabri Fibra. Per il suo grande ritorno sulla scena musicale, Fibra sceglie Moonland per presentare il suo ultimo album “Caos”. L’album, che sta dominando tutte le classifiche italiane, vede numerosi ospiti tra cui Gino Paoli, Francesca Michielin, Neffa, Colapesce & Dimartino oltre a Madame, Salmo, Marracash e molti altri. Fabri Fibra, nome d’arte di Fabrizio Tarducci, è lo storico dominatore dell’hip-hop in Italia, artista simbolo di una nuova generazione di rapper e musicisti che ha aperto una nuova via nella musica italiana. Michael Sorriso, rapper torinese firmato da Dogozilla e Sony Music che ha recentemente pubblicato il disco “L’incendio” avrà l’onore di aprire il suo concerto. Biglietti in prevendita a 37€ incluso diritto di prevendita. Il concerto si terrà in Piazza Matteotti a Sarzana (SP).

Domenica 24 luglio 2022 alle ore 21:00 si esibirà un altro grande protagonista, Irama, uno fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni. Con un totale di 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e oltre 1 miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni, Irama si è da poco imposto al 72° Festival di Sanremo con “Ovunque Sarai” (classificatosi alla #4 posizione), il secondo brano italiano più ascoltato al mondo su Spotify e certificato disco di platino. Il 25 febbraio è uscito il nuovo album “Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare” (disco d’oro), progetto musicale maturo e vicino alle musicalità americane ed europee, concettualmente eclettico e liberatorio, che mixa la musica urban con quella tipicamente di matrice latin/pop. Biglietti in prevendita a 34€+d.p. Il concerto si terrà in Piazza Matteotti a Sarzana (SP).

Il Festival Moonland è organizzato da Bluesin insieme al Comune di Sarzana e si conferma uno degli eventi liguri di maggior richiamo anche per l’estate 2022. Nato nel 2019 per volontà dell’Amministrazione Comunale attraverso una Call for Ideas, Moonland ha portato in sole tre edizioni a Sarzana alcuni tra i più grandi nomi della musica nazionale e internazionale come Manu Chao, PFM, Vinicio Capossela, Negrita, Niccolò Fabi, Venerus e molti altri.

Biglietti in prevendita sui circuiti tradizionali Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket. Info sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/moonlandsarzana; info@bluesin.eu; moonlandsarzana.it;

19 luglio Fortezza Firmafede – VALERIO LUNDINI con i VAZZANIKKI + Frambo

20 luglio Fortezza Firmafede – GIOVANNI TRUPPI + seba.

22 luglio Piazza Matteotti – FABRI FIBRA + Michael Sorriso

24 luglio Piazza Matteotti – IRAMA