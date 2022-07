Castellina Pasi Orchestra a Varazze per i martedì dedicati al ballo liscio

L’appuntamento è per martedì 19 luglio 2022 in piazza Nello Bovani alle ore 21:15. Siete pronti a ballare?

Castellina Pasi Orchestra, composta da: Andrea Barbanera, Leader, Voce Maschile e Fisarmonica; Cristiana Biancalana, Voce Femminile; Filippo Allegrucci, Tromba, Tastiere, Voce Maschile e Basso Elettrico; Valerio Carpisassi, Chitarra Elettrica; Federico Nucari, Basso Elettrico e Sax; Jacopo Chitarra, Batteria e, insieme a loro, l’Amministrazione Comunale e quanti si sono impegnati nell’organizzazione dell’evento, Vi aspettano numerosi per passare una bella serata tutti insieme in allegria.

Castellina Pasi Orchestra

Solo con riverenza si può tentare di raccontare l’avventura musicale di questa grande orchestra, un’orchestra che ha segnato la Storia della musica da ballo. L’orchestra Castellina-Pasi è ormai un mito, sia per i successi che ha riscosso (è l’unica orchestra da ballo italiana ad aver conquistato due dischi d’oro per le vendite) e che tuttora sta mietendo, sia per i personaggi che l’hanno resa grande, primi fra tutti il compianto Maestro Giovanni Pasi e la “fisarmonica col cuore” Roberto Giraldi, in arte Castellina.

Le radici sono in Romagna e più precisamente proprio a Castellina, frazione sulle colline faentine ove nacque Roberto Giraldi. Autodidatta, Roberto fin da bambino allietava le feste nelle aie e nelle piazze. Solo divenuto adulto decise di approfondire lo studio e di fondare, assieme al sassofonista Giovanni Pasi, quella orchestra che porterà il loro nome e che da allora è sinonimo di grande musica, tradizione, divertimento.

Roberto Giraldi è stato anche un grandissimo compositore di ballabili (Tutto pepe, Il Valzerone, Il campanello, Folle sentimento, Santa Monica, Estiva, Sombrero) e, assieme all’autore Carlo Ferrini, anche di canzoni (Luna messicana, Gli amici della notte, Amore vero, Verde prateria).

Scomparso nel 2000 il M° Giraldi, l’orchestra continua la sua incessante attività, sia con tanti concerti su tutto il territorio italiano, sia con la nuova produzione discografica.

Il suo più grande successo si intitola TUTTO PEPE (1975). Nel 1978 registra due album, Casetta del mio paese e Amici della notte, che lo portano ad ottenere il primo di due dischi d’oro.

Quasi tutti i brani vennero editi fin dall’inizio dalle edizioni musicali Galletti – Boston di Faenza e dalla RCA.

Oggi il nuovo leader dell’Orchestra Castellina Pasi è Andrea Barbanera, giovane fisarmonicista, cantante e artista eclettico.

