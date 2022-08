Al via Andora Festival Jazz. Primo appuntamento il 19 agosto a Palazzo Tagliaferro ore 10,00 e ore 11,15 con “Tutti quanti vogliono fare il jazz”.

Il festival Jazz 2022 inizia con una nuova proposta musicale il concerto per bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie.

La famosa canzone degli Aristogatti è stata scelta come titolo di questo concerto jazz dedicato ai bambini. Realizzato secondo i principi della Music Learning Theory di Edwin Gordon, questo concerto è stato realizzato all’interno di rassegne e festival jazz, come JazzMi.

Nessun palco, nessuna platea, bambini e genitori sono al centro del salone, circondati dai musicisti di InCanto Ensemble, che cantano e suonano coinvolgendo tutti.

Il jazz in tutti i suoi generi (swing, blues, bossa, bebop ecc) sarà rappresentato attraverso i suoi brani più iconici e i piccoli spettatori verranno coinvolti in improvvisazioni, circle songs, pattern ritmici e melodici sulle scale blues, sui ritmi jazz.Un ‘gioco’ sorprendente che vede uniti grandi e piccoli.

Sono previste due repliche di 45 minuti, per le due fasce d’età: da 0 a 3 anni, da 4 a 6 anni.

I musicisti di InCanto Ensemble sono: Désirée Niero, voce solista e direzione artistica Claudia Mazzei, voce e organizzazione Stefano Pennini, piano chitarra o contrabbasso, sax o tromba, batteria/percussioni.

Nei Giardini Tagliaferro ogni sera un evento live

19 AGOSTO

Ore 21,00 CONCERTO CORO DOUBLE TRUST

Ore 21,30 MAX GALLO 4et

“Remembering CHET “

Il progetto Musicale Dedicato a CHET BAKER nasce quest’anno da un’ idea del Chitarrista Torinese Max Gallo in concomitanza dell’ uscita nelle Sale cinematografiche del Nuovo Film dedicato al Mito Chet Baker, trombettista e cantante noto per il suo fantastico Style Lirico e Intimista. Il programma musicale comprenderà l’ esecuzione di alcuni brani standard suonati in passato dal fantastico musicista Chet Baker .Il Quartetto è composto da Musicisti riconosciuti nel panorama Jazzistico Italiano

Formazione :

MAURO BRUNINI tromba

MAX GALLO chitarra

ACHILLE GIGLIO contrabbasso

VITTORIO SICBALDI batteria.

20 AGOSTO

Ore 21,30 Empty-Ty Live, Perazzo Cerruti Riggi Feat. Alfred Kramer

Empty-ty Live, il concerto propone il repertorio tratto dall’omonima registrazione in uscita imminente.

Il disco nasce dal sodalizio tra il contrabbassista Dino Cerruti ed il Sassofonista Stefano Riggi con la preziosissima collaborazione del giovane pianista Tommaso Perazzo (astro nascente del jazz italiano ed internazionale ) .

Nella versione live il gruppo ospita alla batteria Alfred Kramer , musicista di caratura internazionale.

Brani della tradizione e dell avanguardia jazzistica si alterneranno a composizioni originali per una performance all’ insegna dell’ interplay.

Formazione :

Tommaso Perazzo pianoforte

Dino Cerruti contrabbasso

Stefano Riggi sax tenore e soprano

Feat. Alfred Kramer batteria

21 AGOSTO

Ore 21,00 ESIBIZIONE DEI PARTECIPANTI AL LABORATORIO

“Nel Blues dipinto di Blues” a seguire MARIO PIACENTINI Trio ’22

Ultimo progetto in trio del pianista Mario Piacentini che per l’occasione ha voluto accanto a sé Ares Tavolazzi, valoroso contrabbassista che non ha certo bisogno di presentazioni, e il fedele Marco Toninalla batteria.

Ripercorrendo una parabola artistica maturata in più di quarant’anni di attività musicale, il programmacomprenderà,accostando generi e stili diversi, omaggi alla canzone italiana d’autore e brani originali dello stesso Piacentini, inframmezzati da momenti in piano solo.

Questo nuovo trio, caratterizzato da suggestioni e sonorità contemporanee, invita alla riflessione attraverso un linguaggio musicale estremamente poetico in grado di comunicare ciò che spesso le sole parole non riescono a dire.

Formazione:

Mario Piacentini pianoforte

Ares Tavolazzi contrabbasso

Marco Tonin batteria