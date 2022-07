Al via a Varazze la 23a edizione di “Vetrina di Danza”

Per tre giorni, mercoledì 20, giovedì 21 e domenica 24 luglio 2022 Varazze si veste di “Danza” con Giovanna Badano, da oltre 40 anni titolare, direttrice, coreografa e ballerina della pluripremiata scuola A.S.D. Danzastudio Varazze, la quale per la 23a volta presenta “Vetrina di Danza”: … tre serate di grande spettacolo nell’accogliente Giardino delle Boschine, con inizio alle ore 21:15.

Ingresso libero, fino ad esaurimento posti disponibili.

“Vetrina di Danza”, nel tempo, ha registrato la partecipazione di oltre 25 realtà di Scuole Liguri, da Ponente a Levante, grazie a una rassegna scelta e curata fin nei minimi particolari, merito di una consolidata professionalità e, soprattutto, basata su stima reciproca tra persone animate dalla stessa passione: … l’Amore per la “Danza”!

In collaborazione con l’ASCOM Confcommercio Varazze, le vetrine dei negozi che hanno aderito all’iniziativa, si vestiranno a tema con splendidi tutù, scarpette da punta e abiti di scena, messi a disposizione da Danzastudio Varazze. Inoltre, i negozi esporranno nelle proprie vetrine le fotografie scattate da Luigi Cerati, con i vari costumi di scena e con protagonisti alcuni danzatori della scuola, all’interno della prestigiosa Villa Cilea. Un progetto supportato dall’Assessore Mariangela Calcagno.

La “Città delle Donne” e … della “Danza”, fino a domenica 24 luglio sarà avvolta dalla miriade di luci delle vetrine allestite a tema, a decorare le strade e così valorizzare il contesto urbano, creando una magica atmosfera di poesia e sentimento: … “la Danza è di tutti, anche se non per tutti.”

Il programma di questa 23a edizione di “Vetrina di Danza”:

– mercoledì 20, “Rassegna Scuole di Danza Liguri” con la partecipazione di: “Danza 3 Insoliti Movimenti” di Genova, “Danza Luccoli 23” di Genova, “Il Cigno Nero” di Vallecrosia, “Il Gatto Danzante” di Genova, “Passodanza” di Albissola Marina, “Spaziodanza” di Genova, “StellaInsieme”, “Progetto Danza” di Finale Ligure e Danzastudio Varazze.

Un momento importante all’interno della prima serata è l’assegnazione del “Premio Palcoscenicodanza”, ideato da Giovanna Badano e istituito in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura, Sport e Turismo del Comune di Varazze. L’ormai conosciuto ed apprezzato premio viene consegnato ogni anno a una personalità artistica di chiara fama.

Quest’anno sul palco, a ritirare l’ambito riconoscimento, salirà Andrè De La Roche: …«Definito da Vittoria Ottolenghi “… uno dei migliori ballerini jazz al mondo”, è protagonista indiscusso del famoso musical di Bob Fosse, “Dancin”, rappresentato ininterrottamente per cinque anni in tutto il mondo. Per il Balletto di Roma ha realizzato le coreografie “All the Jazz” (2003) e “La Favola di Amore e Psiche” (2008).

Andrè De La Roche è responsabile del Dipartimento Modern della Nuova Scuola del Balletto di Roma.»

In passato il “Premio Palcoscenicodanza” è stato assegnato a: Elvira Bonfanti, Loredana Furno, Gianin Loringett, Simona Griggio, Jacqueline De Min, Luca Tozzi, Matthieu Barrucand, Brian Bullard, Monica Corbellini, Francesca Camponero, Francisco Sedeno, Carla Perotti, Luciana Savignano, Fabiola Di Blasi, Dunia Vera Hernandez. Inoltre, un Premio Speciale al Dott. Mario Porcile, ideatore del Festival Internazionale del Balletto di Nervi.

– giovedì 21, saliranno sul palco i componenti del gruppo Palcoscenicodanza e alcune allieve dei corsi superiori, per lo spettacolo “Sentimenti”; ospite d’onore Chiara Mordeglia ex allieva di Giovanna Badano, diplomata al Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid (Spagna), per la danza contemporanea e ora professionista in Spagna a Madrid nella Compagnia Mucha Muchacha.

«Un grande orgoglio per me – scrive la Badano – che l’ho presa sotto la mia guida quando era piccina è un peperino, sempre sorridente, davvero talentuosa, versatile e fiera del suo cammino e dei suoi successi. Per noi di Danzastudio e per me, è un privilegio averla in questa serata di “Vetrina di Danza”.»

– domenica 24, la terza serata, fortemente voluta da Giovanna Badano:

– Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una serata che ha come protagonista la Compagnia Choryphée Chambéry (Francia), diretta dal coreografo Matthieu Barrucand, già premio “Palcoscenicodanza” 2018: … il titolo dello spettacolo è: … “Variations Chiréographiques”.

Inoltre, nel corso delle giornate interessate, si terranno lezioni di Modern e altro con Andrè De La Roche, Matthieu Barrucand e la partecipazione di Chiara Mordeglia, sia nel Giardino delle Boschine e sia nella sede di Danzastudio Varazze. (per informazioni mandare SOLO messaggio Whatsapp al numero 3358004304)

