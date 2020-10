Al Teatro “Stradanuova” sabato (19.30 e 21.30) c’è Saverio Raimondo

Sabato sera al teatro “Stradanuova”, situato in via Garibaldi a Genova a Palazzo Rosso, ci sarà il comico Saverio Raimondo, definito “il Satiro Parlante di Netflix”.

Raimondo torna dal vivo con un nuovo spettacolo di stand-up comedy realizzato durante i mesi di lockdown.

Nel pieno rispetto di tutte le norme anti-Covid previste per gli spettacoli dal vivo, e nonostante le mille difficoltà nell’organizzare live in questo momento, il celebre comedian non ha voluto rinunciare al rapporto diretto -seppur distanziato- con il pubblico; anche perché questo periodo difficile è in realtà di grande ispirazione per un autore satirico come Raimondo.

Appuntamento quindi sabato 24 ottobre in doppia replica (alle 19.30 e 21.30).

Raimondo parlerà di quarantene, ansie da pandemia, fritture miste, porno online, traslochi e… ti tutto!

Da non mancare.

Franco Ricciardi