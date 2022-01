Al Teatro Lo Spazio Vuoto in scena Talking Heads, 22 e 23 gennaio

Sabato 22 gennaio alle ore 21.15 e domenica 23 gennaio alle ore 17.00 andranno in scena due monologhi tratti da “Talking Heads” di Alan Bennet: “Un letto fra le lenticchie” e “La sua grande occasione”. A salire sul palco de Lo Spazio Vuoto, all’interno della rassegna “T: come Teatro” saranno Livia Carli e Federica Siri. Lo spettacolo è una produzione de Lo Spazio Vuoto.

“Un letto fra le lenticchie” ha come protagonista Susan, moglie alcolista di un vicario alle prese con un mondo di provincia perbenista e bigotto, giudicante e severo, che la lascia sola e incompresa, nonostante la sua capacità di osservazione e la sua ironia l’aiutino ad affrontare il quotidiano. In quanto moglie di vicario della chiesa anglicana i suoi obblighi si esauriscono nel preparare marmellate, preparare addobbi floreali per l’altare del marito e prima di tutto credere o fingere di credere in dio. Sarà l’incontro con un droghiere asiatico a fare ritrovare a Susan la via della “redenzione” e il ritorno alla vita.

Ne “La sua grande occasione” Lesley è un’aspirante attrice che, dopo una serie di ruoli marginali in vari programmi televisivi, viene finalmente ingaggiata per recitare in un film destinato al mercato tedesco. E’ la sua grande occasione! O almeno…lei crede sia così…

Con grande ironia Bennett ci diverte e contemporaneamente offre spunti di riflessione sul bisogno di essere accettati, di apparire, di essere riconosciuti e stimati. I personaggi di questi monologhi sono a un punto di svolta, tutti alle prese con quel momento della vita in cui le loro esistenze apparentemente anonime si squarciano, per rivelare, con dissacrante ironia, un’altra vita possibile.

Lo Spazio Vuoto

Via Bonfante 37, 18100 IMPERIA –

Info e prenotazioni:

Tel. +39 0183 960598 – Cell +39 329 7433720,+39 373 7007032

www.spaziovuoto.com – info@spaziovuoto.com