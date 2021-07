Al Porto antico la finale di Genvision XX21 – Scuole in gara. Il talent dedicato alla generazione Z all’Arena del Mare con novità e ospiti d’eccezione.

Lunedì 19 luglio, alle ore 21, all’Arena del Mare al Porto Antico in programma la serata finale del talent show Genvision XX21.

E’ la sfida tra i licei che dal 2018 appassiona gli studenti genovesi e che quest’anno coinvolge dieci istituti scolastici della Liguria. La manifestazione si svolge con il sostegno e patrocinio di Comune di Genova, Regione Liguria e CNA.

Dopo aver coinvolto oltre 5mila spettatori nelle precedenti edizioni al Teatro Carlo Felice, quest’anno la finale si svolgerà nella prestigiosa e suggestiva location dell’Arena del Mare, in cui dieci talenti provenienti da istituti scolastici liguri, selezionati tra oltre trenta scuole aderenti, si sfideranno a colpi di cover e brani inediti per vincere il titolo di voce emergente della Liguria.

Le scuole partecipanti sono il Liceo Chiabrera, il Giordano Bruno e il Calasanzio di Savona, il Liceo Cardarelli della Spezia e il Leonardo Da vinci, il Cassini, il Majorana-Giorgi, il Colombo, il Bernini e il Montale di Genova.

Ad arricchire la grande serata di musica non mancheranno sorprese e ospiti d’eccezione, come Emanuele Aloia, cantautore torinese classe 1998 salito alla ribalta con la canzone “Il bacio di Klimt”, eletto tre volte disco di platino e fresco di pubblicazione del suo primo album “Sindrome di Stendhal” e Filippo Grondona nelle vesti di presentatore della serata, uno tra i conduttori radiofonici più giovani d’Italia, che dalle piccole radio locali nel 2019 viene chiamato da Albertino come conduttore di Radio m2o.

In apertura suonerà il gruppo emergente genovese Spezzati, che contribuiranno a dare un tocco di rock and roll alla serata.

Il Genvision (prima Genoa Vision) nasce da un’idea di Matteo Altamura e Giovanni Gigante. «Nonostante le difficoltà di quest’ultimo periodo, la pandemia non ha fermato il talent più amato dagli studenti liguri, dedicato alla generazione Z – spiega Altamura, presidente e organizzatore della manifestazione –

Il progetto è nato con l’intento di stimolare gli studenti alla ricerca del loro spirito artistico, offrendo spunti e proposte diversificate di educazione non formale.

Siamo partiti dai licei di Genova per arrivare oggi alle scuole di tutta Liguria: il prossimo obiettivo è quello di uscire dai confini regionali per arrivare ad abbracciare più scuole in tutta Italia».

Tra le novità dell’edizione XX21 del Genvision ci sono l’introduzione delle Masterclass, delle vere e proprie session dedicate ai ragazzi che si sono svolte nel mese di maggio al teatro dell’IsForCoop di Genova tenute da professionisti, vocal coach, maestri di scena ed enti di formazione, e la nuova modalità di voto per decretare il vincitore.

L’elezione sarà un sistema ispirato a quello utilizzato per l’Eurovision Song Contest, evento che ha visto l’Italia trionfare dopo quasi trent’anni: un mix tra voto degli esperti, televoto e preferenza espressa dalle scuole.

I dieci giovani talenti che si esibiranno sul palco dell’Arena del Mare sono: le band A Sentimento (Liceo Giordano Bruno) con “I say a little prayer” di Aretha Franklin, Sus4 (Liceo Colombo) con la cover “Do I wanna know” degli Artic Monkeys, e gli Step Over (Liceo Calasanzio) con la cover “Unconditionally” di Katy Perry; i cantanti Alice Medici (Liceo Cassini) con la cover “Show me how you burlesque” di Christina Aguilera, Domitilla Abeasis (Liceo Chiabrera) con la cover “Meraviglioso amore mio” di Arisa, Kevin Castagna (Istituto Cardarelli) con la cover “Buongiorno vita” di Ultimo Elisabetta Canu (Istituto Montale) con la cover “Hallucinate” di Dua Lipa, Rebecca Clara Scarfò (Liceo Da Vinci) con la cover “Coraline” dei Maneskin, Tayani Granja, in arte “Tay”, (Istituto Majorana Giorgi) con la cover “Impossible” di Fifth Harmony, e Ilaria Latinakis (Liceo Bernini) con la cover “Killer Queen” dei Queen.