Al nido d’infanzia Cicogna spazi per attività outdoor, aule multidisciplinari per giochi e un green lab per bimbi

Al nido d’infanzia Cicogna spazi per attività outdoor. È entrata nel vivo l’attività didattica del primo anno scolastico del nido d’infanzia “Cicogna”, uno spazio nuovo all’interno delle aree ex Boero a Molassana, che di recente sono state inaugurate.

Dopo la chiusura dello storico colorificio, che nel 2010 ha deciso il trasferimento aziendale, oggi, completati a maggio i lavori di rigenerazione urbana, sorge un nuovo complesso residenziale, in parte social housing, e un asilo progettato secondo i più innovativi standard di allestimenti interni per la didattica.

Il nido d’infanzia, di nuova concezione, è stato allestito dall’azienda Gam, vincitrice della gara di progettazione e allestimento che ha permesso l’apertura in tempi brevissimi del nuovo servizio educativo che accoglie oggi 61 bambini e dove lavorano 17 insegnanti.

«Il nuovo nido – spiega l’assessore alle Politiche dell’Istruzione – accoglie i bambini della precedente struttura della zona che era oramai desueta e ha implementato la precedente offerta di posti per i bambini nella fascia d’età 0-3, oltreché il numero di educatori. È una struttura moderna, con ampi spazi sia per le attività all’aperto sia per la sperimentazione di nuovo didattica all’avanguardia a livello nazionale».

«A maggio abbiamo inaugurato il nuovo complesso di edilizia sociale in cui è inserito anche questo bellissimo asilo – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – innovazione, sostenibilità e vivibilità sono i concetti su cui fonda la nuova visione dell’edilizia pubblica residenziale in contesti urbani rigenerati e piacevoli, che mettono al centro i bisogni delle persone e delle famiglie, quindi servizi, in primis gli asili».

Il nido ha un grande prato davanti e ogni sezione è aperta verso l’esterno in modo da offrire l’opportunità di un continuum fra le attività outdoor e quelle indoor, spazi tematici interni, una mensa diretta, un green lab o aula verde e spazi per psicomotricità, spazi multifunzionali in cui i bambini possono vivere la giornata educativa in un clima sereno e di apprendimento.