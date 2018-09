Al Nautico anche il semi sommergibile Nemo Sub

Il colore è rosso fuoco e le sue forme sono tondeggianti; è lungo quasi 10 metri e largo 2,45 per 1,30 di pescaggio. Si tratta del semi-sommergibile ‘Ambra’ è una delle curiosità del Salone Nautico di Genova.

Può ospitare dodici visitatori, oltre al pilota ed attraverso grandi oblò nella ‘sua pancia’ sotto il livello del mare permette di osservare i fondali. Attualmente, insieme alla suo gemello è ormeggiato a Portovenere, dove pratica delle escursioni lungo la costa permettendo di vedere i fondali di Portovenere.

La gita che dura circa 40 minuti di giorno e 30 alla sera ha un costo limitato: gli adulti pagano 0 euro, mentre i bambini 15.

A riceverci e a raccontarci di ‘Ambra’ è Daniel C. Mueck, amministratore unico della Nemosub Italia, giunto da Stoccarda in Liguria di cui si è innamorato.

“Noi siamo importatori e distributori esclusivi per l’Italia – spiega Daniel. I mezzi sono prodotti in Croazia, li abbiamo scoperti l’anno scorso in vacanza, io e mia figlia, e abbiamo capito le potenzialità, quindi abbiamo fatto una società che importa, fa distribuzione e anche gestione”.

“Il costo, per chi fosse interessato, ed in tanti hanno mostrato interesse al Salone, è di 160.000. Lo si può usare per puro divertimento oppure gestirlo come stiamo facendo noi a Portovenere”.