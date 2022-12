Al Museo Galata “Floating maps (deconstruction)” di Roberto Rossini. Inaugurazione il 13 dicembre h 16.30 a Genova.

Al Museo Galata “Floating maps (deconstruction)”, tutte le info.

14 dicembre 2022 – 08 gennaio 2023

opening 13 dicembre h.16.30

Galata Museo del Mare, Genova

Una geografia fantastica nelle mappe (fluttuanti) di Roberto Rossini, ordinate in un percorso espositivo curato da Virginia Monteverde negli spazi del Galata Museo del Mare di Genova dal 13 dicembre.

“Floating maps (deconstruction)” raccoglie ragionamenti e spunti che l’artista ha pensato in forma di performance e fissato in forma di collage, utilizzando carte nautiche (c-arte, suggerisce Roberto Rossini) scomposte e ricomposte in modo che segni e simboli dall’utilizzo pratico originario (l’orientamento in mare) possano produrre un nuovo linguaggio.

La mostra propone una ricerca che è artistica, filosofica, antropologica, partendo da alcuni punti essenziali (il concetto di “topos” e quello di “decostruzione”) per giungere a una articolata riflessione sulla cultura, l’arte e la società viva e senza pregiudizi.

Promossa da Art Commission e MAIIIM con la collaborazione del MuMA e dell’Associazione Promotori Musei del Mare, “Floating maps (deconstruction)” di Roberto Rossini, inaugura martedì 13 dicembre alle 16.30 e rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 8 gennaio 2023, tutti i giorni dalle 11.00 alle 18.00.

Roberto Rossini (1950)

Vive e lavora Genova.

Dalla metà degli anni ‘70 è attivo nell’ambito della performance art.

Ha partecipato a rassegne internazionali, con eventi ambientati spesso in spazi atipici come edifici industriali e storici, luoghi di culto e di cura, spazi urbani defunzionalizzati, ambienti naturali.

Ha realizzato lavori di videoarte, legati ai processi dell’inconscio, e ha tenuto workshop e conferenze sulla performance e sulla comunicazione multimediale.

Ha esposto in mostre personali e collettive in gallerie e spazi museali, quali il MAC di Villa Croce di Genova, il MACRO e il MAXXI di Roma, la Mediateca di Santa Teresa di Milano.

È stato docente all’Istituto per le Arti Tradizionali al Museo delle Culture del Mondo e all’Accademia di Belle Arti di Genova. Attualmente è docente all’Istituto Europeo di Design di Milano.

informazioni e biglietti mostra: 010 2345655 – accoglienzagalata@galatamuseodelmare.it

informazioni organizzazione: artcommission.genova@gmail.com