Aggiornamento sulla situazione di chiusura della SP.566 , proseguono con l’intervento coordinato dal personale del Servizio strade

Aggiornamento sulla situazione di chiusura della SP.566 della Spezia, le attività di messa in sicurezza dell’area segnata dalla frana che ha richiesto la temporanea chiusura la strada provinciale Sp.566 in località Sciarpato nel comune di Sesta Godano.

I tecnici opereranno ancora nelle prossime ore per la messa in sicurezza del versante sopra strada.

Si tratta di un intervento in un’area scoscesa che richiede ancora ore di lavoro. Sul posto è in corso anche la posa di una serie di protezioni per garantire la sicurezza della sede stradale, quindi verrà attivato un senso unico alternato temporaneo regolato da un semaforo.

Secondo le previsioni la messa in sicurezza dell’area di frana, al fine di poter riaprire la circolazione, dovrebbe concludersi mercoledì 14. Nei prossimi giorni il Servizio tecnico dell’Ente avvierà un procedimento per attivare un successivo progetto per la definitiva messa in sicurezza.