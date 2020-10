Al Museo Doria di Genova tornano le conferenze virtuali

Amici del Museo “G. Doria” in collaborazione con Museo di Storia Naturale “G. Doria”, presenta “Natura e Arte” in conferenza online giovedì 8 ottobre 2020 alle ore 16.00

La conferenza sarà visibile in diretta su Zoom, con invito riservato ai Soci, e sarà in differita sul sito web e sul canale YouTube dell’Associazione: www.amicidelmuseodoria.it; YouTube: Associazione Amici Museo Doria

“In questi ultimi anni sto dedicando il mio lavoro teatrale alla Natura. Se in un paese come l’Italia ci si dimentica di salvaguardare l’ambiente, vuol dire che non abbiamo capito nulla: l’ambiente è la salute di noi tutti. Diventa allora fondamentale chiedersi dove abbiamo sbagliato, recuperare quel momento e da lì ripartire. La Bellezza della Natura va difesa per goderne. In questa difesa, la Cultura ha un ruolo fondamentale.”

Pino Petruzzelli è autore, regista e attore del Centro Teatro Ipotesi. E’ scrittore edito da Chiarelettere e blogger de Il Fatto Quotidiano.

Nel 1988 a Genova, con Paola Piacentini, fonda il Centro Teatro Ipotesi e inizia il suo viaggio. Prima tappa gli Indiani Pueblo in New Mexico, poi, per anni, attraversa le nazioni dell’area mediterranea, dove conosce artisti, intellettuali e soprattutto gente comune. Da questi viaggi nascono spettacoli e libri in cui racconta la profonda umanità delle persone incontrate.

Lo spettacolo Zingari, l’olocausto dimenticato è trasmesso da Rai 3 e dalla trasmissione Terra! di Canale 5. Per Chiarelettere pubblica i libri Non chiamarmi Zingaro e Gli Ultimi.

Dal 2008 è autore, regista e attore del Teatro Stabile di Genova, oggi Nazionale, che ha prodotto i suoi spettacoli: “Non chiamarmi zingaro”, “Chilometro Zero”, “Sabbatico”, “L’ultima notte di Dietrich Bonhoeffer”, “L’uomo che raccoglieva bottiglie”, “Bésame Mucho”, “Il ragazzo che amava gli alberi”, “Mediterraneo”, “Don Chisciotte” e “Io sono il mio lavoro”.

E’ direttore artistico del Museo diffuso itinerante LIGURIA DELLE ARTIgiunto alla 3° Edizione e del Festival TIGULLIO A TEATRO a Santa Margherita Ligure giunto alla 20° Edizione.

Al termine, presentazione del Programma annuale 2020/2021, a cura di Carla Olivari, Presidente dell’Associazione