Al Circolo “Amici di Via Napoli” il 17 ottobre arrivano balestrieri da ogni parte d’Italia

E’ sicuramente tra le associazioni ricreative della città di Genova più attive.

Anche quando eravamo in piena emergenza Pandemia, ha sempre cercato di stare accanto ai cittadini ed agli associati.

Parliamo dell’ Associazione “Amici di Via Napoli” che ha sede nel popoloso quartiere che sta in mezzo a Oregina, Via Napoli, San Teodoro e Lagaccio, con sede proprio alle spalle dell’impianto sportivo del Lagaccio, in via Bartolomeo Bianco 4c.

Questa volta l’iniziativa di Salvatore Carotenuto e compagni si chiama “7a giornata di gara di tiro con la balestra storica”.

Il tutto organizzato grazie alla collaborazione con il “Gruppo storico Balestrieri San Giorgio”.

La manifestazione è prevista per domenica 17 ottobre prossimo, e si aprirà alle 8 con l’accoglienza dei gruppi di balestrieri provenienti da altre regioni italiane.

Dopo la doverosa colazione, a partire dalle 9.30 negli ampi spazi antistanti al Circolo inizierà la competizione, con tiro al bersaglio da distanze diverse.

A mezzogiorno, un grande pranzo per tutti i partecipanti realizzato presso la sede.

Quindi alle 15.30 premiazione dei primi tre classificati per ogni gara, alla presenza delle istituzioni, rappresentate per l’occasione dal Presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù e dal Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone.

La manifestazione naturalmente s svolgerà nel rispetto di tutte le normative anti Covid19.

Una giornata di sport da non perdere non solo per gli abitanti della popolosa zona, ma anche per tutti gli abitanti della città di Genova, ed una grande occasione per avvicinarsi a questo storico ed antico sport.

