Oggi ad Alassio il Trofeo Big Game di Pesca d’Altura

ALASSIO- E’ stato rimandato ad oggi il Trofeo Big Game Marina di Alassio, organizzato dall’ASD Tuna Club in collaborazione con il Cnam, la Marina di Alassio e l’egida della Federazione Italiana Pesca Sportiva. L’ importante appuntamento agonistico di pesca alla traina non si è potuto svolgere ieri per le avverse condizioni metereologiche che hanno consigliato la giuria a rimandare la gara al giorno successivo. Il programma di oggi rimane lo stesso rispetto a quello che avrebbero dovuto seguire i concorrenti ieri. Alle ore 7 gli equipaggi lasceranno il Porto Luca Ferrari di Alassio per rientrarvi nel tardo pomeriggio dopo aver disputato la gara che avrà la durata di otto ore esatte.

Gli iscritti al Trofeo, giunto alla decima edizione, sono più di sessanta. Si tratta di un appuntamento di grande livello per i praticanti e gli appassionati: la gara è infatti una prova di livello

Open Internazionale. Gli equipaggi in gara su ciascuna imbarcazione sono formati da un minimo di tre a un massimo di cinque persone.

La gara prenderà il via alle ore 8 e si concluderà alle 16. Dopo il rientro in porto si procederà alla verifica del pescato ed alla premiazione finale.

“Il montepremi -ci hanno spiegato gli stessi organizzatori- è davvero importante e saranno premiati i primi sei equipaggi, con premi sia in denaro sia tecnici. A tutte le squadre saranno consegnati un oggetto ricordo della manifestazione, prodotti tipici e gadget. La squadra prima classificata si aggiudicherà l’ambito Trofeo Big Game Marina di Alassio”.

La Targa del “Trofeo Grande Slam” sarà assegnata invece alla squadra che effettuerà rilasci di due, o più specie diverse, o la squadra che avrà rilasciato per prima nel corso della giornata. A dirigere la gara Open è Marco Nigra, mentre il giudice di gara è Giuseppe Cacace. La scorsa edizione del Trofeo Big Game Marina di Alassio è stata vinta da “Grifone” con equipaggio Cangiano – Viglizzo – Caramello – Nannucci.

Alassio poi, nel prossimo fine settimana, ospiterà il 7° Campionato Italiano di Traina Costiera per società, un appuntamento al quale sono attesi concorrenti agguerriti da tutta la Penisola.

