Al Christmas Show dell’Hotel Bristol, presentato il nuovo Libro della Buonanotte

Ieri, durante il Christmas Show presso l’Hotel Bristol di Genova è stato presentato il nuovo Libro della Buonanotte di Edward Hutton, dal titolo “Genova un racconto del mare”.

Edward Hutton narra il profondo legale della città ligure con il mare, un legame che ne ha determinato la storia e la struttura e che, nello stesso tempo, ha forgiato il carattere degli abitanti.

Dal medioevo ai tempi moderni, la vita di Genova è improntata al richiamo dell’avventura marinaresca, un richiamo strettamente collegato al senso dell’imprenditoria commerciale.

Proprio per questo Genova si distingue dalle altre città, non tanto per uomini d’arte o di scienza, quanto per l’azione spesso inaudita dei suoi personaggi più rappresentativi, capostipiti di dinastie di imprenditori del mare.

Edward Hutton, è uno scrittore inglese che ha dedicato un gran numero di testi alle città italiane nelle quali ha contribuito alla fondazione dei British Institutes.