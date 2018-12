Nel Lunezia Volley sempre “out” la fresca operata ala Serena Bernardini, che però dovrebbe essere di nuovo in panchina a far numero, ivi potrebbe esserci pure il capitano Denisa Marku a un anno dal triste infortunio…per quanto la presenza dello schiacciatore sarebbe soltanto a fini di supporto psicologico e non è ipotizzabile per adesso il suo impiego contro lo Spezia Volley Autorev. Si gioca al “palaspezia”, ore 18, sabato 15/12: per la 9.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo; arbitrano Stefano Centofanti e Marco Pantani.

<Stiamo lavorando alacremente – riferisce nel frattempo il viceallenatore Riccardo Giannini – anche se forse la fatica fatta per battere a Sarzana la Virtus Sestri ha lasciato un pochettino d’amaro in bocca. Classifica alla mano, Autorev di sicuro favorita tanto più che a quanto pare è in piena forma, tuttavia proprio per questo potrebbero essere soprattutto loro magari ad avere da perdere. I derby inoltre sono sempre qualcosa di speciale, benché veda improbabile stavolta una particolare intensità, principalmente perché le veterane che hanno vissuto le grandi sfide degli anni scorsi da noi non ci sono più>.