Due furti al supermercato: prima viene denunciata, poi arrestata

La polizia ha arrestato ieri sera una 43enne di Savona per furto aggravato. La donna, nel primo pomeriggio, è stata “pizzicata” mentre cercava di rubare alcuni generi alimentari, per circa 90 euro, in un supermercato Coop del centro storico.

Gli agenti intervenuti, constatando che la 43enne non aveva rotto le confezioni dei prodotti, l’hanno accompagnata in Questura e successivamente denunciata per furto.

La donna, non contenta, poche ore dopo è andata in un altro supermercato Coop, sempre nel centro storico, ed ha di nuovo cercato di rubare svariati generi alimentari, per un valore di circa 80 euro, questa volta però rompendo tutte le confezioni tanto da rendere i prodotti invendibili.

Fermata per la seconda volta, la 43enne, senza fissa dimora, pluripregiudicata e con divieto di ritorno nei comuni di Savona ed Albenga è stata questa volta arrestata per furto aggravato.

La savonese sarà processata per direttissima nella mattinata odierna.