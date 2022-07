Al Centro Commerciale il Gabbiano di Savona del gruppo Coop Liguria i saldi estivi 2022 sono iniziati con un incoraggiante segno positivo

Alle 17, infatti, le affluenze erano in aumento del 10%, nonostante la giornata di sole che ha spinto molti residenti e molti turisti a trascorrere la giornata sulle spiagge.

“Durante tutta la giornata le affluenze sono state costanti – spiega il direttore del Gabbiano, Matteo Gallieri – Già dopo le 17 più clienti in Galleria. Ci si aspetta un picco verso il tardo pomeriggio. Bene in generale i fatturati, in particolare l’abbigliamento e le calzature”.

Al Centro Commerciale Le Serre ad Albenga sugli scudi tre settori: gioielleria, articoli per la casa ed articoli sportivi.

“ Pur in una giornata che invogliava ad andare al mare – spiega il direttore Davide Teneggi – mattinata in ogni caso intensa con molte famiglie in visita per i primi acquisti e per la spesa.

Dalle 17 è ripartito un ottimo flusso che vediamo sempre di più alimentato dai vacanzieri al rientro della giornata di mare”.