Ai domiciliari non fa rientro a casa dopo un permesso: arrestato

La Polizia ha arrestato, in corso Perrone, un 36enne dominicano, pluripregiudicato, per il reato di evasione.

Gli agenti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti dopo che, presso la sala operativa della Questura, è scattato un allarme per un braccialetto elettronico registrato al di fuori dell’area consentita.

Dagli accertamenti è emerso che al 36enne, sottoposto agli arresti domiciliari per pregressi reati, ieri mattina era stato concesso un permesso straordinario di poche ore per allontanarsi dalla propria abitazione, ma la sua assenza si era protratta oltre il tempo consentito, fino a che il braccialetto elettronico in dotazione aveva fatto scattare l’allarme.

Gli agenti lo hanno atteso fino alle 15.40, fino a quando è rincasato. L’uomo sarà giudicato con rito direttissimo questa mattina. Resta salva la presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva.