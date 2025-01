Porto di Genova, denunciato libico con Lamborghini rubata

L’arresto di un marocchino destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare. Entrambi arrivavano da Tangeri

La Polizia di Genova, nei giorni scorsi ha arrestato un marocchino di 25 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare, per reati in materia di stupefacenti, ed ha denunciato un libico di 46 anni per reato di riciclaggio internazionale di veicoli.

Gli agenti della Polizia di Frontiera di Genova, nell’ambito di una mirata intensificazione dei controlli di sicurezza sul traghetto in arrivo da Tangeri ed in collaborazione con la Polizia del Marocco, durante il regolare controllo documentale hanno identificato il 25enne scoprendo che era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Grosseto.

Durante l’attività, nell’ambito della prevenzione e repressione del reato di riciclaggio internazionale di veicoli, gli operatori della Frontiera Marittima hanno denunciato il 46enne libico, residente a Malta, poiché trovato al volante di una Lamborghini Urus, con targa Svizzera e con documenti di circolazione contraffatti, risultata essere provento di furto.

La lussuosa vettura, del valore stimato di circa 270.000 euro, è stata posta sotto sequestro.

Rimane comunque salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

