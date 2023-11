Aggredita da passeggera e morsicata dal suo cane sul bus 20 Amt

Insicurezza sui bus genovesi. Una giovane con due cani senza museruola si è seduta sui sedili di un mezzo Amt della linea 20 occupando quattro posti con gli animali e, alla protesta di una passeggera, l’ha aggredita.

La segnalazione è arrivata oggi dai responsabili del sindacato Ugl Fna.

L’episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio in pieno Centro città, presso piazza De Ferrari.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la giovane con i due cani senza museruola ha occupato quattro posti a sedere e, quando la passeggera l’ha rimproverata per non avere rispettato il regolamento, ha cominciato a risponderle male e a prenderla presa a schiaffi in mezzo alla gente.

Inoltre, uno dei cani senza museruola ha anche morsicato la malcapitata.

Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 e le Forze dell’ordine. Al momento, la giovane con i cani che avrebbe aggredito la passeggera non risulta ancora identificata o denunciata.

I responsabili del sindacato Ugl Fna hanno denunciato l’insicurezza dilagante sui bus di Amt e il mancato rispetto delle regole da parte di diversi passeggeri, che tra l’altro spesso non pagano il biglietto: “Occorrono più controlli e verifiche in borghese a bordo dei bus genovesi”.