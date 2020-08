Aggiornamento incidente A12 | Traffico bloccato tra Chiavari e Rapallo

A causa di un incidente sulla A12 Genova-Livorno al Km 34 in direzione Genova, il traffico risulta bloccato tra Chiavari e Rapallo.

Aggiornamento

Ore 11.30. Sulla A12 Genova-Livorno tra Chiavari e Rapallo verso Genova è stata disposta la chiusura del tratto, a seguito del tamponamento tra 6 vetture ed un camion avvenuto al km 34.

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per l’intervento del soccorso sanitario.

Si registrano 3 km di coda verso Genova e tra Rapallo e Chiavari si segnalano 2 km di coda in direzione Livorno.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Entrata consigliata verso Genova: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Chiavari.

Le altre problematiche

A12 Genova-Livorno al Km 28.4 in direzione Rosignano, coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 131.7 in direzione Milano, coda di 2 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per incidente.

A10 Genova-Savona-Ventimiglia alKm 2.3 in direzione Genova, coda di 1 km tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per incidente.

Il traffico in tempo reale sulla rete autostradale: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do