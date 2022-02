Adalgisa Sabrina Cappellieri presenta il suo nuovo libro per bambini “L’incredibile storia di Tarta e Ruga”.

Adalgisa Sabrina Cappellieri presenta il suo nuovo libro, in vendita in libreria e in tutti i maggiori store on line.

Il confine tra fantasia e realtà a volte è quasi invisibile cosicché nelle favole possiamo incontrare anche personaggi che esistono davvero.

È il caso di Tarta e Ruga, le due tartarughe protagoniste di questa storia per bambini che vivono realmente nel giardino di una casa in collina.

Tarta, rispetto alla compagna, è molto più coraggiosa e intraprendente e così scappa dal luogo sicuro e recintato dove vive e si ritrova coinvolta in avventure incredibili.

Il lettore con Tarta e Ruga compie così un viaggio all’interno di un mondo fantastico, sospeso tra la favola e il fantasy, dove l’incontro con personaggi magici, come la Strega Artina o la Fata Bianca, ci tengono con il fiato sospeso sino alla fine della storia.

Adalgisa Sabrina Cappellieri

Nasce a Genova nel 1971, si diploma al Liceo Artistico Paul Klee di Genova e frequenta l’Accademia delle Belle Arti “Albertina” di Torino.

Dipinge numerosi quadri di diverso genere, dal paesaggistico all’astratto, oltre a produrre numerosi disegni a matita, come quelli che ritroviamo in quest’opera.

Si dedica alla scrittura di favole per bambini, delle quali cura, come in questo caso, il testo e i disegni.