Nuovo singolo per Gentile

Da venerdì 18 febbraio sarà in radio e in digitale “CHE MALE C’È”, il brano che segna il ritorno in grande stile del cantautore pugliese GENTILE.

“CHE MALE C’È” rappresenta una riflessione sulla solitudine.

La presa di coscienza di GENTILE attraversa diversi stadi, partendo da atmosfere oscure sino ad arrivare ad un barlume di speranza finale, grazie ad un climax ascendente di emozioni che porta l’autore a vederci chiaro e ad apprezzare i risvolti positivi di questa condizione.

Caratterizzato da sonorità capaci di miscelare alla perfezione l’identità fortemente rock del cantautore e il suo stile che spazia tra cantautorato e pop, “CHE MALE C’È” è un brano spontaneo e trasparente, con cui GENTILE dà sfogo ad un flusso di coscienza intimo e personale, che culmina con un’inedita definizione di libertà.

Gentile racconta:

«In una notte, durante un temporale mi sono reso conto che la solitudine può essere la più grande forma di libertà»

Scritto da GENTILE e prodotto dallo stesso cantautore presso Flower Studio, il brano “CHE MALE C’È” rivela la sua voglia di sperimentare e di approfondire generi musicali attraverso la loro commistione;

il risultato è un ensemble di sonorità moderne e ricercate che rispecchiano perfettamente l’evoluzione e l’intensità degli stati d’animo di GENTILE.

Inoltre il brano è arricchito dalle chitarre di Mattia Tedesco (Vasco Rossi, Achille Lauro), dal contributo di Davide “Dado” Neri (Piero Pelù, Gianna Nannini) al basso e da Giuseppe Sangiorgio alla batteria.

Gentile

Classe 1981, il cantautore Pasquale Gentile si approccia per la prima volta al mondo della musica all’età di dodici anni, iniziando a strimpellare la chitarra.

La passione si è evoluta poi in interesse verso la batteria, consentendogli di ricoprire il ruolo di batterista in numerose cover band specializzate nel blues e nel rock.

Nel dicembre del 2020 arriva l’esordio: con il brano “Solo musica”, GENTILE apre agli ascoltatori le porte del suo immaginario e della sua poetica.

Nell’agosto del 2021 si concede di sperimentare sonorità fresche e spumeggianti, vicine al reggaeton, con il singolo “Fantastiche bugie” per poi tornare a raccontarsi con il brano “Che male c’è”, in radio e in digitale dal 18 febbraio.