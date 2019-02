Ad Artesina arriva il Carnevale di Mondovì

Week end speciale ad Artesina con l’arrivo, previsto per domenica, dei figuranti del Carnevale di Mondovì con Il Moro, la Bela e la corte al gran completo.

Appuntamento dalle ore 11,30 sulla piazza pedonale di Artesina. L’incontro delle maschere del Carnevale Monregalese con Pinky sancirà il proseguimento di un gemellaggio iniziato già lo scorso anno con la “Babbo Run” e con la visita dei figuranti sulle piste di Artesina e rappresenterà una nuova dimostrazione della sinergia instaurata tra le due località. I festeggiamenti per il Carnevale consentono così ad Artesina di lanciare ufficialmente il raduno nazionale delle Mascotte fissato per il 2 marzo, tradizionale evento stagionale noto in tutta Italia e dedicato ai più piccini.

“Confermiamo la nostra vocazione di stazione sciistica per le famiglie”, sottolinea Paolo Palmieri, amministratore delegato di Artesina Spa. “Anche questa occasione sarà speciale per le i più piccoli e per le loro famiglie”. Per loro sono a disposizione il Punky Park e l’Area Fun e domenica come sempre la Baby Dance sulla neve sarà colonna sonora di una bellissima giornata. Per il week end il meteo previsto è davvero spettacolare. Perfetta la neve con tutti gli impianti aperti, sia dal Rastello che verso Prato Nevoso e Frabosa con la nuova seggiovia quadriposto Rocche Giardina.