Ad Arnasco sabato convegno e premiazioni della Cooperativa Olivicola

Arnasco. Sarà anche quest’anno l’olio il tema principale della importante ed ormai tradizionale manifestazione organizzata per sabato 7 al pomeriggio, con inizio alle ore 17, dalla Cooperativa Olivicola di Arnasco, ma insieme all’olio l’attenzione verrà concentrata anche sull’Arnasca, sui muretti a secco e sull’economia legata all’oro verde.

“Il nostro annuale appuntamento- ci spiega Luciano Gallizia, presidente della cooperativa olivicola di Arnasco- prevede una serie di interessanti interventi di Tommaso Bodini, Antonella Mirone, Marco Rogliatti, Luigi Caricato e Samuele Cama cui seguiranno i conferimenti del Premio Gianni Alberti e dell’ Arnasca d’Argento.

Quest’anno il tema del convegno sarà: “L’Arnasca una varietà unica al mondo”. Ad aprire gli interventi sarà il sindaco di Arnasco Matteo Mirone cui seguirà il presidente Luciano Gallizia.

“Arnasco è una piccola comunità – continua Gallizia- è il paese dell’olio extravergine di Oliva Arnasca, la sua storia è fatta di muretti a secco, agricoltura e olivicoltura; l’Arnasca, come dice il titolo del convegno è un elemento centrale per la storia e la vita del nostro paese. Gli eventi climatici negli ultimi anni hanno evidenziato ulteriormente quanto sia importante questo legame. Il programma che abbiamo predisposto cerca di affrontare diversi importanti aspetti di un’attività che unisce tradizione, storia e sostenibilità”.

Collaterale alla manifestazione, così come avviene ormai con grande successo da diversi anni (ci sono anche iscrizioni dall’estero) prenderà il via proprio quest’oggi ad Arnasco il Corso annuale di Muretti a secco che terminerà sabato con la consegna degli attestati ai partecipanti.

La tecnica agricola dei muretti a secco ha permesso storicamente di creare superfici coltivabili dove non esistevano, sorrette da muri a secco in pietra, raccolta in superficie o cavata nella roccia.

Il corso permette di conoscere i segreti di questa tecnica. “Abbiamo redatto – conclude Gallizia- una apposita pubblicazione dal titolo: “Piccolo diario di storia della Cooperativa di Arnasco” nella quale si raccontano i 40 anni dal vecchio consorzio olivicolo all’ attuale cooperativa. La pubblicazione verrà presentata sabato durante l’intervento della professoressa Antonella Mirone”. Claudio Almanzi