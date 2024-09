Lunedì 9 settembre alle ore 21, all’Ariston in Vico San Matteo 14 Genova presenta “Linda e il pollo” di Malta e Laudenbach Francia-Italia 2024

ILunedì 9 settembre alle ore 21, all’Ariston in Vico San Matteo 14 Genova presenta “Linda e il pollo”. Riaprono i cinema al chiuso e Circuito riprende gli incontri con i registi. Lunedì 9 settembre 2024, alle ore 21, l’Ariston (vico San Matteo 14, tel. 010 2473549) ospita Chiara Malta, autrice insieme a Sébastien Laudenbach del film di animazione “Linda e il pollo”, vincitore del Premio Cristal per il miglior lungometraggio al Festival di Annecy, la manifestazione più prestigiosa del settore, e del Premio César 2024 come miglior film di animazione. Due riconoscimenti importanti a un’opera che all’originalità dei disegni unisce una storia dolce e divertente adatta a tutti, sull’infanzia vista dal punto di vista di una bambina e di una madre.

Chiara Malta, nata a Roma ma da tempo residente in Francia, la presenta in dialogo con il pubblico e intervistata da Francesca Savino del Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI. Il film, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, è proiettato in lingua originale francese con i sottotitoli italiani. Biglietto a 3,50 euro, tariffa speciale Cinema Revolution con il contributo del Ministero della Cultura.

“Linda e il pollo” è un racconto sul significato profondo della memoria e sull’importanza dello stare insieme. Un’ode alla libertà, alla rivoluzione, al disordine, perfino all’anarchia. Tutti i personaggi, anche gli adulti, rivelano le proprie debolezze senza paura di mettersi in ridicolo.

Ognuno è disegnato con il contorno nero e colorato a tinta unita: giallo per Linda, arancione per sua madre Paulette, rosa per la zia Astrid, malva per la figlia del custode Annette e così via. La storia si svolge in un piccolo e ordinario quartiere residenziale, nel giorno di uno sciopero generale. Inizia quando Paulette si rende conto di avere sgridato ingiustamente Linda. Farebbe qualunque cosa per farsi perdonare. Anche un pollo con i peperoni, lei che non sa cucinare.

Linda le chiede proprio quello, perché per lei ha un significato speciale: è l’ultima cosa che ricorda di suo padre, morto poco dopo averlo preparato. Ma Paulette ha una difficoltà in più. Come si fa a trovare un pollo durante uno sciopero generale? Dal pollaio al camion dei cocomeri, dal camionista allergico alle piume, alle insidie di una zia troppo zelante, dalla nonna alla cucina allagata, Linda e la sua mamma si imbarcano in un’avventura irrefrenabile che coinvolgerà tutta la “banda di Linda” e l’intero quartiere.

BIOGRAFIE

CHIARA MALTA, nata a Roma, da anni è residente in Francia. Dopo il suo lungometraggio d’esordio “Simple Woman” con Jasmine Trinca ed Elina Löwensohn, presentato nel 2019 come film d’apertura Discovery del Toronto Film Festival e selezionato in tanti festival internazionali, esordisce nell’animazione con “Linda e il pollo”, che firma con Sébastien Laudenbach, prodotto da Dolce Vita Films, Miyu Productions e Flaminio Zadra (per Palosanto), distribuito in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, che le è valso il premio César come Miglior

Animazione, il Premio Cristal come Miglior Film al Festival di Annecy e il Premio come Miglior Sceneggiatura al Festival di Torino 2023, dopo aver partecipato all’Acid di Cannes e ai maggiori festival internazionali.

Precedentemente ha diretto il lungometraggio documentario “Armando e la politica” e diversi cortometraggi, tra cui una trilogia sull’infanzia, per cui ha raccolto molti riconoscimenti a tanti festival internazionali a cui ha partecipato. Dirige numerosi episodi della serie televisiva francese “Cronache del Sole” e in Italia la serie “Antonia”.

SÉBASTIEN LAUDENBACH è regista, illustratore e professore presso l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs). Ha scritto una dozzina di cortometraggi pluripremiati e selezionati da numerosi festival internazionali, e video musicali. Il suo lungometraggio La Jeune Fille sans mains è presentato a Cannes, premiato al Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy e in concorso per un premio César.