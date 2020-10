Ad Andora chiusura in bellezza per gli Europei dei Laser Master

Savona. L’ellenico Adonis Bougiouris ed il britannico Jon Emmett hanno avuto la meglio rispettivamente sulle flotte Laser Standard e Radial aggiudicandosi il titolo europeo Master che ha visto la presenza di 89 velisti di 15 nazioni. I vincitori hanno dimostrato di meritarsi il titolo assoluto continentale Master vincendo tutte e quattro le prove disputate nelle ultime due giornate di gara al largo di Andora.

Oltre ai titoli assoluti il campionato assegnava anche altri titoli di categoria che sono andati per gli Standard a Carlos Martinez (Spagna, Grand Master), Aitor Barrenechea (Spagna, AM) e Wolfgang Gerz (Germania GGM).

Gli altri titoli europei Radial sono andati a Georgia Chimona (Grecia, prima Master femminile ed AM), Jean Christhope Laydet (Francia, Master), Pierrich Amizet (Francia, Grand Master), Jean Philippe Galle (Francia, GGM), John Emmett (GB, AM), Eveline Ferrat (Francia GGM), Isabelle Arnoux (Francia, GM) e Giovanna Lenci (Italia,M).

Grande la soddisfazione per il circolo andorese che ha organizzato una edizione davvero impeccabile dell’ Europeo malgrado tutte le difficoltà dovute al rispetto dei protocolli per la pandemia. Nell’ ultima giornata la flotta ha disputato due impegnative prove con vento da 8 -10 nodi da Nord Est.

Queste le classifiche finali.

Laser Standard: 1) Adonis Bougiouris (Grecia), 8; 2) Carlos Martinez (Spagna), 23; 3) Christoph Marsano (Austria), 40; 4) Roger Schultz (Germania), 48; 5)Roig Antoni (Spagna), 49; 6) Barrenechea Aitor (Spagna), 57; 7)Vogtensperger Jean Pierre (Francia), 61; 8) Gerz Wolfgang, (Germania), 62; 9) Migliaccio Lorenzo (Italia), 65; 10) Javier Echavarri (Spagna), 66.

Laser Radial: 1) Jon Emmett (Gran Bretagna), 9; 2) Jean Christophe Leydet (Francia),19; 3) Alessio Marinelli (Italia), 19; 4) Erberto Sibilia (Italia), 32; 5) Santocanale Luigi (Francia), 33; 6) Georgia Chimona (Grecia), 49; 7) Ugo Arlini (Italia), 49; 8) Pierick Amizet (Francia), 51; 9)Elisa Boschin (Italia), 55; 10) Marn Van Olffen (Olanda), 55.

CLAUDIO ALMANZI