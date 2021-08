Ad Albissola in scena il cantautorato giovanile. Appuntamento alle 21 con “Music on the Beach”. Concerto gratuito ma a numero chiuso.

Questa sera (sabato 28 Agosto) alle ore 21.00 sulla spiaggia libera di fronte al Comune di Albissola Marina al via “Music on the Beach”.

Si esibiranno diversi cantautori locali (e non solo), che porteranno all’attenzione degli spettatori numerosi brani inediti.

Si tratta di un evento musicale nato dalla collaborazione dell’associazione giovanile Zueni d’Arbisoa ed un artista albissolese, Edo Nocco.

Edoardo, classe 1997, è un cantautore, produttore e autore albissolese, ex membro della Band Cantiere 164 con la quale ha calcato diversi palchi, non per ultimo Sanremo Giovani.

Alla serata parteciperanno altri due giovani artisti locali:

Diego Lodato, in arte Fosforo, rapper e producer savonese classe 1998;

Simone Pastrengo, in arte Manicabi, cantautore ed appassionato di chitarra, nato a Savona nel 1997.

Non si esibiranno solo artisti savonesi, alla serata parteciperà anche il cantautore torinese Christian di Giacomo, in arte Chris Gloomy.

Il concerto è gratuito e a numero chiuso (max 250 persone)

Maggiori informazioni

È consigliata la preiscrizione presso lo IAT di Albissola Marina, aperto il sabato dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00 (iatalbissolamarina@gmail.com).

Indispensabile esibire il green pass digitale o cartaceo.

L’Associazione Zueni d’Arbisoa è un progetto apartitico no profit nato nel 2014 per stimolare nei giovani lo spirito di partecipazione ed il senso d’appartenenza al tessuto sociale della comunità.