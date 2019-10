Ad Albenga proseguono le Passeggiate Archeologiche

SAVONA. 24 OTT. Dopo il grande successo nella “Città delle Torri” della neonata passeggiata archeologica “Extramoenia” sulle rovine romane organizzata dalla Fondazione Oddi, sabato pomeriggio verrà proposto un secondo itinerario. Questa volta il percorso prevede la visita a San Vittore ed alla necropoli settentrionale, visita che era stata rimandata sabato scorso a causa del maltempo.

L’appuntamento, dal titolo “Benvenuti ad Albingaunum”, è per le ore 15 nei pressi del Pontelungo.

“Si tratta- ci ha spiegato lo stesso Riccardo Badino, direttore della Fondazione Gian Maria Oddi- della seconda passeggiata di una serie di nuove ed interessanti proposte. Itinerari archeologici, che vengono condotti con professionalità e competenza dalla dottoressa Francesca Giraldi, componente del CDA della Fondazione e ricercatrice dell’Università di Aix-Marsiglia. Sono itinerari di grande interesse che si spera possano diventare presto appuntamenti periodici nel tentativo di valorizzare rivalutare il patrimonio archeologico cittadino”.

Ad organizzare l’evento è la Fondazione Gian Maria Oddi, con la collaborazione del Comune di Albenga, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e del FAI giovani – delegazione di Albenga ed Alassio.

L’ itinerario partirà da San Vittore, recentemente animata dalla riuscitissima iniziativa curata dal vicesindaco Alberto Passino “Concerto al Tramonto”. Si proseguirà lungo la Necropoli Settentrionale, dove tra l’altro è stato ritrovato il famoso “Piatto Blu”, uno dei tesori Ingauni, per terminare il percorso al Museo Civico Ingauno, sotto la Torre Civica.

“L’evento – ci ha spiegato la dottoressa Giraldi- si inserisce in una serie di iniziative che stanno diventando sempre più significative e soddisfacenti, sia per l’apprezzamento del pubblico, che accorre sempre numeroso, sia per noi che abbiamo il grato compito di organizzare e tenere queste amichevoli passeggiate en plein air, cercando di svelare quanto più possibile la magìa di questa città, delle sue antiche pietre e dei suoi ruderi silenti. E proprio per dar voce a questi ruderi, anche nell’ intento di aiutare a preservarli dalle ingiurie del tempo e farne Oggetto d’Amore non solo per specialisti della materia, ma per la cittadinanza intera, che organizziamo queste iniziative. Albenga ha ancora molto da far scoprire: ogni campagna di scavo restituisce risultati eccezionali ed alle volte totalmente inaspettati che inanellano la collana delle bellezze della piana. Oltre dunque all’enogastronomia con le nostre specialità e le bellezze naturali, il territorio è ricchissimo di Storia e Cultura, proseguiamo con orgoglio e passione alla valorizzazione di tutto questo”.

Il biglietto intero (da 13 a 65 anni) ha il costo di 7 euro, mentre quello ridotto (da 8 a 12 anni e over 65) è di 3 euro e mezzo. E’ invece gratuito sotto gli 8 anni. E’ gradita la prenotazione che è possibile fare presso la biglietteria della mostra Magiche Trasparenze a Palazzo Oddo o presso l’ufficio IAT in piazza San Michele.

Per avere maggiori informazioni anche sulle altre iniziative della Fondazione Gian Maria Oddi, che ha sede in via Roma 58, è possibile telefonare in orario di ufficio al numero 0182 571443 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@palazzooddo.it

Lo scopo della fondazione è la gestione del patrimonio museale Ingauno, rappresentato dalla mostra Magiche Trasparenze, dal Museo Civico, Museo Navale, Mostra multimediale al Fortino dedicata all’ Isola Gallinara e dai vari siti archeologici presenti sul nostro territorio.

CLAUDIO ALMANZI