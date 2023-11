Amnesty International Italia Sabato 2 alla Biblioteca Civica di Alassio presenta il “Rapporto annuale 2023”

Riccardo Noury, Portavoce Nazionale di Amnesty Italia, interverrà sabato 2 dicembre 2023 alle ore17,15 alla presentazione del “Rapporto annuale 2023” di Amnesty International Italia, pubblicato da Infinito Edizioni, che raccoglie il lavoro di ricerca svolto ogni anno per documentare le violazioni dei diritti umani nel mondo.

L’evento, a ingresso libero, si terrà presso l’Auditorium “R. Baldassarre” della Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio, in piazza Airaldi e Durante, ed è organizzato dal gruppo 173 di Amnesty International Circoscrizione Liguria, con il patrocinio del Comune di Alassio.

Riccardo Noury è dal 2003 il portavoce di Amnesty International Italia, organizzazione per la difesa dei diritti umani di cui fa parte dal 1980. Ha scritto “Non sopportiamo la tortura” (Rizzoli Libri Illustrati, 2001), “Poesie da Guantánamo”(2007), “La testa altrove” (Infinito Edizioni, 2020), “La stessa lotta, la stessa ragione” (People Pub, 2020), “Molla chi boia. La lenta fine della pena di morte negli Usa” (Infinito Edizioni, 2022) e“Qatar 2022.

I Mondiali dello sfruttamento” (Infinito Edizioni, 2022). È coautore di “Un errore capitale” (Edizioni Cultura della pace, 1998), “Srebrenica. La giustizia negata” (Infinito Edizioni, 2015) e “Giustizia senza confini. Crimini internazionali e lottaall’impunità” (People Pub, 2023). Ha curato “I dimenticati.

Coloro che non sono ripartiti dopo la pandemia” (Infinito Edizioni, 2020) e “Le donne di Minsk” (Infinito Edizioni, 2021). Dal 2003 è responsabile dell’edizione italiana del Rapporto annuale di Amnesty International. Scrive, attraverso i suoi blog, per Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, Focus on Africa, Articolo 21 e Pressenza. Collabora col quotidiano Domani.

(Si trasmette in allegato il comunicato stampa di Amnesty International Italia: 75 anni dopo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: il Rapporto di Amnesty International 2022 2023)