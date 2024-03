Ad Alassio spettacolari sfide alla Settimana Velica

SAVONA – Durante la giornata di oggi la flotta delle imbarcazioni che stanno partecipando alle regate alassine verrà ripresa dalle telecamere della tivù italiana che seguirà in diretta la Milano-Sanremo. Ogni anno il passaggio della classicissima nella “Città del Muretto” e nella Baia del Sol

e rappresenta uno spettacolo eccezionale che viene visto da milioni di spettatori.

Ieri intanto, malgrado il poco vento, la flotta della Settimana Velica Internazionale ha dato vita a due spettacolari sfide: in classifica dopo la prima giornata guidano Gianluigi Dubbini, Pier Marco Babando e Christian Nadile.

“Sarchiapone Fuoriserie” di Gianluigi Dubbini ha vinto tutte e due le prove disputate ieri e guida la classifica generale ORC. Seguono “To Be” di Stefano Rusconi e “Velasquez” di Luigi Buzzi.

Pier Marco Babando (Miss KCheckmate, YC Sanremo) guida la classifica IRC a pari punti con Gian Piero Francese (Beatrice) con Simone Eandi (Aile Blanche) al terzo posto. Nella classifica della Classe Libera è in testa Christian Nadile (CN Loano), con un punto di vantaggio sul compagno di circolo Fabio Samaia. Staccato di quattro punti Alessandro Agosta, anche lui del CN Loano, che precede Lor

nzo Novaro (CN Andora) ed Alessandro Savasta Fiore (CN Finale Ligure). Oggi il segnale di partenza per la prima prova verrà dato alle ore 11.

La Settimana velica è una tradizione di lunga data e rappresenta un fiore all’occhiello per Alassio: “E’ una bella soddisfazione – commenta Roberta Zucchinetti, Presidente del Consiglio con delega allo Sport – sapere che saremo visti da così tanto pubblico.

La Settimana d’Altura è un appuntamento di rilievo fra le barche iscritte ci sono dei veri gioielli del mare, anche questo evento rappresenta un chiaro segnale dell’ottimo operato del Circolo, che nel tempo resta fedele alla sua straordinaria tradizione.

Il Cnam è infatti noto non solo per il numero di grandi campioni che ha dato alla Vela, ma anche per aver sempre organizzato eventi di straordinario valore sportivo nazionale e internazionale. Cnam, Marina di Alassio e Comune insieme portano avanti un’eredità storica e sportiva unica che rappresenta un fiore all’occhiello della città”.

Molto soddisfatto per come si sta svolgendo l’evento è anche Carlo Canepa presidente del circolo velico alassino: “E’ una lunga storia quella legata a questo appuntamento velico – spiega Canepa- Un tempo in queste regate si potevano vedere le novità di assoluto prestigio che poi avrebbero legato il proprio nome alla Coppa America.

Da qui sono passati i migliori timonieri e prodieri italiani. Oggi Alassio rimane un’importante data nel calendario velico italiano, forte della sua storia e delle sue tradizioni veliche”​.

CLAUDIO ALMANZI