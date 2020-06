Ad Alassio riapre la Biblioteca sul Mare

Il 3 giugno, dopo 84 giorni di lockdown, la Civica di Alassio riapre al pubblico. Prosegue il prestito on line. Su appuntamento per prestiti o consultazione.

“Mercoledì 3 giugno riapre la Biblioteca civica della Città di Alassio” il vice sindaco di Alassio,Angelo Galtieri, accanto al Consigliere alla Cultura Paola Cassarino, annuncia così la data in cui torneranno ad aprirsi al pubblico le porte della Biblioteca sul Mare.

“Nella sua lunga storia, dal 1946 quando nacque dalle mani del dottor Renzo Deaglio, mai si era assistito a un periodo di chiusura così lungo – ricorda Galtieri – Non sono paragonabili, infatti, le settimane a cavallo del 2001 per il trasferimento di sede. Quelle erano giornate intrise di felicità e attesa per la straordinaria novità in arrivo”.

“Abbiamo superato anche questa prova, questi ottantaquattro giorni di lockdown per la nostra Biblioteca che testimoniano, così come per tutte le altre attività della Città, la fragilità umana e la necessità di sapersi rialzare in fretta, ma ancora in sicurezza” conclude il Vice Sindaco Galtieri, in questi giorni impegnato a dare il suo via libera per il ritorno alla vita della Città.

“Chiudere le scuole, le attività economiche, i parchi pubblici, i luoghi della cultura e via via la stessa vita dei cittadini – sottolinea Paola Cassarino – è stato un momento triste che nessuno di noi dimenticherà. Proprio per questo riaprire la Biblioteca civica ha anche un ulteriore senso di condivisione degli spazi e del sentire comune”.

La Biblioteca, riorganizzata in tutti i suoi servizi al pubblico, è riuscita a tempo di record a rimodulare le attività e a ridisegnare le geometrie interne, con lo scopo di aprire fornendo gli stessi servizi di prima in piena sicurezza. L’ingresso sarà contingentato e sarà possibile prenotarsi il posto.

“Nella fase di lockdown della Biblioteca mi preme ricordare che i nostri utenti hanno avuto a loro disposizione le risorse della Biblioteca digitale. Tantissimo materiale, eBook e audiolibri in primis, direttamente scaricabile da casa propria. Oggi che riapriramo i servizi di front office, prestito e consultazione, invito a continuare ad usufruire della Biblioteca digitale, sempre disponibile 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. Ai nostri utenti – conclude Cassarino – chiediamo di seguire i protocolli interni messi in atto, che dureranno fino a chiusura dell’emergenza sanitaria. Preghiamo gentilmente la collaborazione dei cittadini a rendere fluidi questi passaggi che la Fase 2 impone per obbligo di normativa nei luoghi pubblici”.

La Biblioteca riaprirà con il consueto orario estivo, dal martedì al sabato, dalle 10 alle 19.​