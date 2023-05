Ad Alassio Fremito d’Arja ed Arvenis in testa alle regate RS21

SAVONA. 6 MAG. “Arvenis” di Davide Albertini Petroni (con Diego Negri, Samuele Naldi e Martino Tortarolo) e “Fremito d’ Arja” di Dario Levi (con Jas Farneti, Stefano Cherin e Fausto Surini) guidano la classifica della prima tappa della Yamamay Cup 2023. Ieri nella Baia del Sole si sono disputate due prove: la prima è stata vinta da Levi (“Fremito D’arja”) davanti a Carlo Brenco (“Gioia”, con Carlo Fracassoli, Olga Fregni, Matteo Ivaldi e Nicolas Dal Ferro) ed “Arvenis”( Albertini Petroni); la seconda ha visto primeggiare invece “Caipirinha” ” di Martin Reintjes (con Giulio Desiderato, Francesco Rubagotti e Daniele Cassinari) che ha avuto la meglio su “Stick’n Poke” di Federica Archibugi (con Gabriele Rosati D’Amico, Iacopo Lacerra e Marco Mancinelli) e “Torpyone” di Edoardo Lupi, con Manuel Weller Vidal, Lorenzo Lupi e Massimo Gherarducci”. Ieri le spettacolari evoluzioni delle barche sono state seguite dalla riva da un folto gruppo di appassionati della vela, richiamati dalla presenza dei grandi campioni in gara, ed hanno incuriosito ed affascinato turisti e residenti.

L’ RS21 è una barca a chiglia di 6 metri e 34 cm che si sta rivelando una delle più innovative imbarcazioni degli ultimi anni. Le regate alassine della flotta rappresentano il primo dei 5 Act valido per la prestigiosa RS21 Cup Yamamay. Ad organizzare l’evento è il Circolo Nautico al Mare di Alassio con la collaborazione del Comune Assessorato Sport e della Marina di Alassio. “Sono davvero una soddisfazione notevole ed una grande gioia – ci ha detto Carlo Canepa, presidente del Cnam- ospitare questa classe che in poco tempo ha saputo attrarre tanti campioni della vela non solo italiana. Si tratta di una imbarcazione che ha sposato ideali di sostenibilità per noi preziosi. Altra nostra soddisfazione è stata quella di vedere in acqua l’attuale campione del mondo di questa classe, Gianluca Grisoli, che fra l’altro è proprio un nostro socio”. Oggi terza ed ultima giornata di prove.

Questa la classifica dopo la seconda giornata: 1) “Arvenis” di Davide Albertini Petroni con Diego Negri, Samuele Naldi e Martino Tortarolo e “Fremito d’ Arja” di Dario Levi con Jas Farneti, Stefano Cherin e Fausto Surini, 8; 3) “Caipirinha” di Martin Reintjes con Giulio Desiderato, Francesco Rubagotti e Daniele Cassinari, 10; 4) “Torpyone” di Edoardo Lupi, con Manuel Weller Vidal, Lorenzo Lupi e Massimo Gherarducci, 16; 5) “Asante Sana” di Claudio Duttto con Michele Regolo, Marco Bartoletti e Stefano Angeloni), 19; 6) “Stick’n Poke” di Federica Archibugi con Gabriele Rosati D’Amico, Iacopo Lacerra e Marco Mancinelli, 27; 7) Corinthian (Riccardo Benvenuto ed Alessandro Venini),28; 8) “Beyond Freedom” (Gianluca Grisoli), 28; 9) “Stengele” (Pietro Negri), 30; 10)“DAS Sailing Team” (Alessandro Zampori), 30.

CLAUDIO ALMANZI