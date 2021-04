Accumulare punti su eBay: come farlo ad ogni attività

eBay è il famoso sito di vendite e aste online, utilizzato ogni giorno da moltissimi utenti in tutto il mondo, ma forse non tutti sanno che è anche possibile ottenere punti PAYBACK con ogni acquisto effettuato su ebay con ogni acquisito effettuato sul sito.

Come accumulare punti su eBay

eBay è tra i Partner del programma fedeltà PAYBACK, e ciò permette quindi di raccogliere punti PAYBACK su eBay con ogni acquisto effettuato. Per ottenere i punti su eBay è necessario accedere al sito ebay dopo aver effettuato il log in su sito o App PAYBACK. In seguito, Ad ogni euro speso su ebay accumuli 1 punto PAYBACK per ogni euro speso. E’ importante notare che ogni settimana su sito e App PAYBACK sono disponibili i coupon , degli acceleratori di punti che permettono di raddoppiare, o moltiplicare, i punti accumulati con acquisti effettuati presso gli store online o tradizionali. Molto spesso sono disponibili anche coupon ebay: basta attivarli prima dell’acquisto per moltiplicare i punti!

eBay Extra

Il cliente che utilizza eBay per i propri acquisti può ottenere dei punti contemporaneamente su PAYBACK e sul sito stesso. Oggi infatti è possibile iscriversi al programma a punti chiamato eBay extra, che consente di guadagnare 1 punto su ogni euro speso per gli acquisti.

Come utilizzare i punti

Con i punti PAYBACK accumulati presso i vari Partner del programma è possibile richiedere premi del catalogo, oppure convertirli in buoni sconto o gift card da utilizzare presso Alcuni Partner del Programma. Per ogni acquisto si accumulano quindi punti che si possono sfruttare per farsi inviare direttamente a casa accessori per la cucina, attrezzi sportivi, sconti per acquisti su vari siti internet o da utilizzare per andare al cinema o al ristorante. Il catalogo a premi si arricchisce ogni anno, in modo che chiunque possa trovare un premio utile o interessante. Partecipare a questo tipo di programma a punti non comporta alcun aumento dei prezzi su eBay e neppure la necessità di pagare un prezzo annuale o mensile per l’adesione a PAYBACK, è totalmente gratuito!

Ho fatto acquisti e non vedo i miei punti

Può capitare di acquistare un oggetto su eBay e di avvalersi del diritto di recesso, entro 14 giorni dalla ricezione. Per evitare che questo metodo venga sfruttato per accumulare punti non dovuti, PAYBACK attende PAYBACK attende i giorni necessari alla verifica che il pagamento e la transazione siano effettivamente avvenuti. Sono però varie le situazioni in cui sono necessari più giorni per l’accredito dei punti, in modo da verificare che il pagamento e la transazione siano effettivamente avvenuti. Lo stesso può avvenire per i punti eBay, soprattutto nel caso in cui la spedizione dell’oggetto acquistato sia prevista dopo una settimana o più dall’acquisto. In questo modo si evitano disguidi di qualsiasi genere.

Nel caso di Partner PAYBACK del settore viaggi, tempo libero, ristorazione ecc., per ottenere l’accredito dei punti è necessario attendere la data effettiva dell’evento; in seguito, potrebbero volerci vari giorni, in modo che siano effettuate tutte le verifiche di rito.