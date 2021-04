Pallanuoto | Sori, gli under 18 ripartono da Bogliasco e Camogli

Dopo oltre un anno tornano in vasca le giovanili

Dopo le altre regioni anche la Liguria si è organizzata, con la collaborazione delle varie società, affinché i campionati partissero.

Verranno, per questo motivo, organizzati concentramenti ogni due settimane, con tamponi da effettuarsi nelle 72 ore che precedono gli incontri.

Il Sori è stato inserito nel campionato A, formato da 10 squadre divise in due gironi da cinque.

I granata di mister Cipollina, tornato ad allenare le giovanili in questa stagione, sono in raggruppamento con Bogliasco 1951, Rari Nantes Camogli 1914, Pro Recco Waterpolo 1913 e Lerici Sport.

Si parte domenica 2 Maggio a Lago Figoi contro il Bogliasco, per poi tornare in vasca alle 13 con il Camogli.

Doppio impegno che Marco Olcese, da quest’anno in pianta stabile in A2, commenta cosí: “Aspettavamo da un po’ questo momento e ora, al netto delle assenze e con tanti giovani in rosa, dovremo onorare al massimo gli impegni. Il Bogliasco è forte, con tanti giocatori che militano già in prima squadra, ma non partiamo battuti, dovremmo imbrigliare le loro bocche da fuoco e fare la nostra partita gagliarda.

Con i bianconeri del Camogli dobbiamo provare a fare risultato, li conosciamo e per portarla a casa servirà massima attenzione, sapendo che le loro qualità principali sono velocità e scaltrezza”.

Ecco la rosa molto giovane a disposizione di mister Franco Cipollina per il doppio impegno di domenica: Nania, Olcese, Benvenuto, Castagnola, Capurro, Rezzano, Crovetto, Agnello, Viola, Lopo, cui si aggiungeranno altri tre ragazzini.

Curiosità nell’incontro tra Camogli e Sori si sfideranno Emanuele Cocchiere classe 2003 e Giovanni Rezzano classe 2008, zio e nipote. Il bello di questo sport.