Piaggio Aerospace, società ligure, in amministrazione straordinaria dalla fine del 2018, oggi 20 maggio ha annunciato la firma di un nuovo accordo quadro con il Ministero della Difesa per la manutenzione dell’intera flotta dei P.180, velivoli attualmente in dotazione alle varie forze armate: Aeronautica Militare, Marina Militare, Esercito Italiano e Arma dei Carabinieri.

L’intesa, è stata sottoscritta a Roma tra la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità che fa capo al dicastero e il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro. Il nuovo accordo quadro prevede che la società aeronautica garantisca per nove anni consecutivi il Supporto Logistico Integrato per tutti i velivoli P.180 di proprietà del Ministero della Difesa, con l’obiettivo di mantenerli efficienti presso le diverse basi operative.

Tra le varie attività previste ci sono la manutenzione programmata, le manutenzioni straordinarie, la fornitura di servizi ingegneristici atti ad assicurare la navigabilità della flotta e la fornitura di parti di ricambio.Questi velivoli, sono destinati ad attività di trasporto persone, aeroambulanza, radiomisure e addestramento. ABov