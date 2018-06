ABB presenta l’ultimo robot nato della famiglia YuMi®

ABB amplia l’offerta di automazione collaborativa con il lancio del nuovo YuMi a braccio singolo, l’ultimo nato della famiglia YuMi e presentato al salone Automatica 2018 a Monaco di Baviera.

Il nuovo YuMi è il robot più agile e compatto di ABB, progettato per essere inserito facilmente in linee di produzione esistenti per aumentare la flessibilità lavorando fianco a fianco con l’operatore.

Il nuovo robot collaborativo è anche uno dei primi esemplari di una nuova generazione di robot ABB sviluppati su una nuova piattaforma modulare dalla quale nascerà una grande varietà di robot con diverse dimensioni, oltre a soluzioni personalizzate.

ABB ha lanciato YuMi, il primo robot realmente collaborativo al mondo, nel 2015. Nel contesto della “Fabbrica del Futuro”, la famiglia YuMi inaugura una nuova era dei “colleghi robot” che possono lavorare accanto agli esseri umani svolgendo le stesse mansioni e garantendo la massima sicurezza di chi opera al loro fianco.

“Il nuovo YuMi a braccio singolo prosegue il percorso di innovazione dell’automazione collaborativa, rendendo ancora più flessibile la nostra offerta già all’avanguardia,” sottolinea Per Vegard Nerseth, Managing Director of Robotics, ABB. “Il robot offre maggiore flessibilità e scalabilità ad aziende manifatturiere di tutte le dimensioni, aiutandole ad affrontare le sfide attuali e anticipare quelle future.”

Le aziende manifatturiere moderne hanno bisogno di soluzioni di automazione flessibili per affrontare le sfide della produzione ad alta variabilità e piccoli volumi con cicli più brevi. Come la versione a due bracci, anche YuMi a braccio singolo può operare in piena sicurezza accanto ad addetti in carne e ossa, oltre ad avere un ingombro molto compatto e a poter essere montato a pavimento, su banco, a parete o a soffitto. In questo modo le aziende possono inserire in produzione applicazioni collaborative in modo rapido e flessibile, con interruzioni minime delle attività in corso.

Grazie alla sua versatilità, la famiglia di robot YuMi consente di realizzare svariate combinazioni. Ad esempio, un robot YuMi a singolo braccio può passare pezzi a uno YuMi a doppio braccio per velocizzare i tempi di ciclo, oppure può essere impiegato come braccio aggiuntivo per integrare una postazione di ispezione e collaudo in un processo di assemblaggio elettronico.

YuMi a braccio singolo può essere programmato con la stessa tecnica semplice e intuitiva di “programmazione guidata” (lead through) utilizzata per il modello a due bracci; questo significa che qualsiasi operatore, anche senza formazione specifica, è in grado di configurare e utilizzare il robot. La semplicità di programmazione unita alla flessibilità applicativa del robot aiuta le aziende manifatturiere nei settori più svariati a sopperire alla carenza di manodopera. Inoltre abbassa le barriere di ingresso per molti nuovi potenziali utilizzatori di robot, in particolare le piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale di molte economie.

Il modello YuMi a singolo braccio IRB 14050 potrà essere ordinato a partire da novembre 2018.