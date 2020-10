A15, rinnovato esenzione pedaggio tra Aulla – Spezia-Santo Stefano Magra per residenti

La SALT, Società Autostrada Ligure Toscana, rende noto che con effetto dal 1° Novembre 2020 e fino a nuova diversa comunicazione, l’agevolazione sulla tratta autostradale A15 con ingresso al casello di Aulla ed uscita al casello di La Spezia-Santo Stefano Magra e viceversa, istituita lo scorso 10 Aprile 2020 in seguito del crollo del viadotto sul fiume Magra nel comune di Aulla, con i conseguenti disagi alla viabilità locale, proseguirà, come da disposizioni ricevute dagli Organi Preordinati, in favore degli utenti residenti e/o domiciliati nei comuni indicati in calce direttamente interessati dall’evento.

Gli utenti interessati dall’agevolazione potranno pertanto richiedere il rimborso del pedaggio alla società concessionaria SALT utilizzando il modulo presente sul sito della società www.salt.it.

Ecco i Comuni interessati: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.