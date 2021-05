A12 | Chiusura viadotto ai mezzi pesanti e lunghe code autostradali

Il tratto sulla A12 tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, direzione La Spezia, è stato interdetto ai mezzi “pesanti”, quelli con peso superiore alle 3.5 tonnellate.

In particolare sotto attenzione ci sarebbe il viadotto di Valle Ragone dopo le ispezioni dei tecnici del ministero dei Trasporti avvenute oggi che avrebbero evidenziato alcune criticità che non soddisferebbero le condizioni di sicurezza previste.

Per questo nei prossimi giorni verranno effettuati controlli più accurati e degli interventi soprattutto riguardo le pile e i punti di appoggio della struttura.

Se poi tutto sarà in ordine, verrà riaperta la circolazione anche ai mezzi pesanti fino alle 26 tonnellate.

Nel pomeriggio si svolgerà una riunione in videoconferenza con la Prefettura, Autostrade e la Regione.

Nel mentre da Autostrade fanno sapere che “Il viadotto non rischia di crollare. Le verifiche tecniche condotte sul ponte, in linea con le linee guida del Consiglio Superiore dei lavori pubblici emanate ad aprile 2020, esaminate in occasione del sopralluogo, hanno confermato la piena stabilità dell’infrastruttura”.

Nel mentre proseguono le criticità per il traffico a causa dei cantieri e della pioggia

Sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo al Km 34 in direzione Genova, è presente una coda di 4 km tra Lavagna e Rapallo per veicolo in avaria.

In A12 Genova-Rosignano Marittimo dal Km 34 in direzione Rosignano, altra coda di 7 km tra Recco e Chiavari per veicolo in avaria.

Coda di 6 Km anche sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia dal Km 38.6 in direzione Genova.

Coda di 6 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per Traffico Congestionato

Ancora sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia dal Km 31.7 in direzione Ventimiglia, coda di 15 km tra Bivio A10/A26 Trafori e Celle Ligure per lavori.