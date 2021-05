Recco, assegnati i premi di studio Maurizio e Antonella Salvi

Questa mattina, presso la sala consiliare del comune di Recco si è svolta la cerimonia di consegna dei premi intitolati a Maurizio e Antonella Salvi.

I riconoscimenti sono stati conferiti a Federico Franciosa, in relazione al corso di Laurea Triennale in Ingegneria Navale a.a. 2020-2021 e Alberto Araldo, in relazione al corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Navale a.a. 2020-2021. Presenti alla cerimonia il sindaco di Recco Carlo Gandolfo, gli assessori alla cultura Enrico Zanini e alla pubblica istruzione Davide Manerba e il presidente del Consiglio comunale Paolo Badalini.

In rappresentanza della famiglia Salvi è intervenuto Andrea Caretta, nipote e figlio rispettivamente dell’ing. Maurizio e della di lui figlia Antonella; per l’Università di Genova sono intervenuti Paola Gualeni, professore ordinario DITEN – Dipartimento di Ingegneria Navale, Marco Ferrando, professore e presidente della commissione giudicatrice, e Roberto Demarchi, presidente del club Amici della Vela. (vedi foto in basso) ABov