A10, tratto chiuso tra Genova Aeroporto – Genova Pra’: è caos

Quella che si prospetta questa oggi, è una giornata di passione per le autostrade liguri e se il buon giorno si vede dal mattino…

I problemi riguardano i cantieri aperti ed in particolare le ispezioni alle gallerie della rete autostradale.

Sulla A10 Genova-Savona è infatti stata prolungata la chiusura del tratto Genova Aeroporto – Genova Pra’ in direzione Savona per “consentire interventi di ripristino dei difetti riscontrati durante le attività di ispezione condotte nella notte all’interno della galleria Provenzale. Verificata la fattibilità tecnica, sono in corso i lavori di realizzazione di un bypass all’interno della galleria fonica di Pra’. Il termine dei lavori con la riapertura del tratto su una corsia è previsto entro questo pomeriggio” spiega in una nota Autostrade per l’Italia.

Così chi viaggia dall’ A12 e dalle stazioni di ingresso della A7 ed è diretto verso Genova Pra’ o Savona si consiglia di procedere lungo la A7 in direzione Milano e proseguire lungo la Diramazione Predosa-Bettole per raggiungere la A26 in direzione Genova. L’alternativa da Genova è dirigersi seguendo l’Aurelia in direzione del casello di Genova Pra’.

Ecco la situazione alle ore 9.00 sulla rete autostradale intorno a Genova.

A7 Milano-Genova: Coda in direzione Genova su Bivio A7/A12 Genova-Livorno provenendo da Milano verso Livorno per lavori.

A10 Genova-Ventimiglia: Traffico Intenso e Coda in direzione Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per traffico intenso

Coda di 2 km tra Arenzano e Genova Pra’ per lavori

A12 Genova-Roma:

Tra Genova e Recco in direzione Rosignano, coda di 1 km tra Genova Nervi e Recco per lavori

Coda tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori

In direzione Genova coda tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori

A26 Genova-Voltri SS 33 Sempione Gravellona Toce a causa di uno smottamento, l’entrata di Masone è chiusa in entrambe le direzioni.